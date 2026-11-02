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不忍了!辯論洩題？范立達還原來龍去脈秀Line截圖 放任攻擊不光明磊落

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長候選人第一場辯論會10月31日結束，蔣萬安（左）與沈伯洋（右）同台辯論。聯合報系資料照
台北市長候選人第一場辯論會10月31日結束，蔣萬安（左）與沈伯洋（右）同台辯論。聯合報系資料照

台北市長電視辯論已落幕，網路卻仍熱議提前給題綱「洩題」？TVBS新聞部資深經理范立達今也在臉書還原整個協調過程來龍去脈，並秀出兩方陣營的Line對話截圖，表示媒體提問要不要事先給題目，第一位發言支持的是沈伯洋陣營的吳思瑤，接著蔣萬安陣營的羅智強也點頭同意。

「我不覺得這是光明磊落的行為。」范立達也有感而發表示，如果對媒體提問環節事先提供題目做法，認為有疑慮，就應在協調會上提出。但如果各方都一致同意，事後卻放任支持者，去攻擊兩家主辦單位中的其中一家，卻對自己也事先同意一事避而不談，他不認同這樣的行為。

范立達並在臉書秀出Line截圖，表示主辦方依照會中約定題目將在10月29日周四下午6時提供，主辦方非常有效率提早下午4時同步發給兩陣營，而且兩陣營的窗口都馬上「已讀」。

范立達今天也在臉書解釋「為何要事先提供題目」。他說，2022年蔣萬安、黃姍姍、陳時中的電視辯論，當時就已針對媒體提問要不要事先提供題目一事熱烈討論，當時「與會人員後來都體認到，如果不事先提供題目，誰能保證不會發生事先洩題給某一陣營的風險？」所以如要避免這種不公平或作弊發生，最好方式就是事先對所有候選人公布題目，在取得所有代表一致同意，「2022電視辯論會就是這麼執行，2026也是如此。」

范立達今天以身為全程參與2022和2026兩次市長候選人辯論會的承辦人，說明這次電視辯論的來龍去脈，「不為了說服誰，只希望還原真相。」范說，為讓大家了解這項決定的初衷，他在這裡說明此事的來龍去脈，不管是四年前的參與者，或是今年的兩陣營與三立夥伴，如果他的說法有任何不實之處，歡迎馬上出聲指正。

范說，這次的辯論會，10月15日，TVBS、三立電視台和蔣、沈兩陣營召開的協調會裡，他就提出，媒體提問環節要不要事先提供題目的議題。第一位發言支持的是吳思瑤委員，接著羅智強也點頭同意，因為他們都知道，事先公布題目，是避免作弊的最公平做法，主辦方依照約定時間同步發給兩陣營。而且兩陣營窗口馬上「已讀」。

范也提到，這次辯論扣除廣告時間，一共長達98分鐘。候選人申論各8分鐘，結論各6分鐘，這些都是候選人可以提前準備的部分，媒體提問，每一題候選人回答時間各3分鐘，兩題，每位候選人共回答6分鐘。重頭戲是總共四輪來回的交叉詰問，全長42分鐘。這部分候選人沒有辦法事先得知對手要發問的題目，全憑實力和臨場發揮的表現，所以，「這場辯論會絕不像部分網友認為的，只是一場背稿或演講大會」。

范也提到，媒體提問環節事先提供題目還有一層用意，因媒體提問的初衷，不是要想些什麼刁鑽的題目來為難候選人，而是希望能代表民眾，把大家最想知道答案的問題提出來，既然如此，我們當然希望候選人是在充分準備下回答問題，辯論會的規則，是經過主辦單位和兩候選人陣營討論後的共識。

范也在臉書附上附圖，是兩陣營的窗口，從截圖上的時間顯示。他說，可以很清楚的看到，兩陣營都是在10月29日下午4時，同步接到媒體提問的題目，主辦單位沒有偏袒任何一方。

辯論 LINE 吳思瑤

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