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高虹安批Threads匿名帳號「細思極恐」：是真人嗎？P圖抹黑難追查

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
欲連任的新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問。記者王駿杰／翻攝
欲連任的新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問。記者王駿杰／翻攝

欲連任的新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問，談到今年選舉與以往的不同之處時，高虹安特別點名新興社群平台Threads，指自己在該平台上經歷了許多針對性的攻擊與負面訊息，甚至有帳號直接將她的競選看板惡意P圖竄改成比中指，且這些帳號頭貼都看不出來是真人帳號，卻能藉由散步不實言論影響選情，此現象應獲社會大眾關注重視。

高虹安指出，今年選戰中出現了許多新興的社群平台與討論生態，她在Threads上看到許多帳號，其頭貼多半是卡通圖案或其他看不出真實身分的匿名帳號，這些帳號非常大量且頻繁地貼出許多對她較為負面的訊息與評價。

面對這些排山倒海而來的負面內容，高虹安說，團隊只能選擇不斷澄清、向外界解釋；然而，其中甚至出現惡劣的違法狀況。她舉例，曾有Threads帳號直接把她的競選看板照片「P圖」惡搞成她在比中指。

高虹安表示，過去類似事件在其他政治人物身上也曾發生過，這明顯違反選罷法。團隊發現後第一時間便向警方報案，但後續卻面臨現實瓶頸，向平台業者追查時，卻被告知無法協助找出該匿名帳號的背後使用者身分。

此外，也有帳號在網路上發布完全不實的訊息，團隊同樣依法提出告發，但至今也尚未收到查獲特定對象的進度。高虹安說，這些網路現象對選戰的衝擊，讓她產生一種「細思極恐」的感受。一般公眾人物發言必須承擔言論的法律責任，但網路上許多不用負法律責任的匿名帳號，卻能透過大量發文、轉發與偏頗的風向來影響台灣的選舉，且在面臨法律追訴時往往因身分隱匿而難以定責，這些在網路上發文的帳號．到底是不是真人？

競選看板 高虹安 黃光芹 2026九合一選舉

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