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新竹棒球場重啟交流賽 高虹安：韓職球員飛撲無傷驗證球場安全

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立棒球場歷經整修改善，昨暌違4年多重新迎來球賽，首場賽事以「50周年交流賽COMEBACK 竹風再起」揭開序幕。圖／新竹市府提供
新竹市立棒球場歷經整修改善，昨暌違4年多重新迎來球賽，首場賽事以「50周年交流賽COMEBACK 竹風再起」揭開序幕。圖／新竹市府提供

新竹市立棒球場歷經整修改善，昨暌違4年多重新迎來球賽，首場賽事以「50周年交流賽COMEBACK 竹風再起」揭開序幕。欲連任的新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問，高虹安說，4年前新竹棒球場僅打了兩場比賽就造成4名球員受傷，其中球員林哲瑄因撲接球導致肩膀重傷開刀，甚至影響後續職棒生涯。昨天的交流賽中，韓職選手撲接球後還能微笑站起傳球且未受傷，就證明改善後的球場已通過安全考驗。

高虹安回顧接手球場改善工程時坦言「是一場血淚史」。她說，4年前球場爭議發生後，市府團隊承受巨大外界壓力，開挖其場前甚至被質疑「裡面沒東西挖什麼挖」。隨後，因球場廠商提出民事訴訟並向法院申請保存證據，導致市府有11 個月無法進場施工，只能在場外待命，同時被外界誤解市府不作為。

高虹安說，直到去年2月法院正式解除保存證據，市府團隊隨即進場開挖，才發現場地底下藏有廢棄物、巨大石頭、磚塊、廢鋼筋與電線等不應出現於棒球場底下的異物。依合約規定，棒球場若要鋪設天然草皮，對地下土層的要求極為嚴格；此外，前市府發包時設計圖書是以30公分覆土計算，實際交付卻達65公分覆土，結構安全與原本計算截然不同。市府最終將廢棄物清運，並改採重量較輕的人工草皮，以符合地下停車場無梁板結構的承重設計。

針對外界質疑4年前球場是否有驗收，高虹安說，4年前的球場不只是沒有驗收，它連竣工都沒有。公共工程流程包含廠商報竣工、甲方進行驗收，最後才是完工。4年前開打時，該工地在公文中報的是「停工」狀態，卻在未竣工、未驗收的情況下舉辦比賽，這等於讓球員與民眾在一個停工的工地裡看球、打球，甚至讓球員在工地裡受傷。

高虹安表示，為確保球員安全，市府團隊堅持必須經過「竣工、驗收完成、完工」三大步驟，並邀請國際檢測單位 Labosport 來台對草皮衝擊力、球體彈跳度及平整度進行檢測，通過認證後才開放比賽。

對於昨舉行的交流賽圓滿落幕，韓國選手及台灣城市棒球隊皆在場上順利發揮，高虹安說，感謝市府團隊頂住壓力，讓球員終於能在安全的場地上面，盡情展現美技。

新竹市立棒球場歷經整修改善，昨暌違4年多重新迎來球賽，首場賽事以「50周年交流賽COMEBACK 竹風再起」揭開序幕。圖／新竹市府提供
新竹市立棒球場歷經整修改善，昨暌違4年多重新迎來球賽，首場賽事以「50周年交流賽COMEBACK 竹風再起」揭開序幕。圖／新竹市府提供

欲連任的新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問。記者王駿杰／翻攝
欲連任的新竹市長高虹安稍早上CNEWS匯流新聞網中午來開匯接受媒體人黃光芹訪問。記者王駿杰／翻攝

高虹安說，4年前新竹棒球場僅打了兩場比賽就造成4名球員受傷，其中球員林哲瑄因撲接球導致肩膀重傷開刀，甚至影響後續職棒生涯。昨天的交流賽中，韓職選手撲接球後還能微笑站起傳球且未受傷，就證明改善後的球場已通過安全考驗。記者王駿杰／翻攝自Threads
高虹安說，4年前新竹棒球場僅打了兩場比賽就造成4名球員受傷，其中球員林哲瑄因撲接球導致肩膀重傷開刀，甚至影響後續職棒生涯。昨天的交流賽中，韓職選手撲接球後還能微笑站起傳球且未受傷，就證明改善後的球場已通過安全考驗。記者王駿杰／翻攝自Threads

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