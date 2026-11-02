快訊

19歲科大生回宿舍遭酒駕撞死！阿嬤一手帶大 原訂赴波蘭交換

學術江湖／因父77歲大劫預言 陳加忠2年9個月拚回博士

川普選情逆風！但民主黨爭取選民信任有難度？

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡其昌「鮮奶弱智說」惹議 藍委反酸沈伯洋只會講陪伴、種樹、塔羅牌

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨團今天上午舉行「半個月三條命　『國防布』調職了事？」記者會，由黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷及立委徐巧芯出席。記者詹宜庭／攝影
國民黨團今天上午舉行「半個月三條命　『國防布』調職了事？」記者會，由黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷及立委徐巧芯出席。記者詹宜庭／攝影

台北市長選戰白熱化，民進黨立院黨團總召蔡其昌「你覺得台北市民是弱智嗎」引發失言爭議。國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天反問蔡其昌，民進黨台北市長候選人沈伯洋只會講「陪伴、種樹、塔羅牌」是不是弱智？國民黨立委徐巧芯則酸，蔡其昌曾說他們是溫暖的洋流，但把支持喝鮮乳政策說成弱智，溫暖、包容嗎？

許宇甄說，蔡其昌身為立法院前副院長，竟然用這樣的方式發言，實在令人憤怒。蔣萬安的政績絕對不只有鮮奶，無論是輝達、大巨蛋，還是各項育兒政策，都有實實在在的成果。尤其台北市生育獎勵金更翻倍提高到4萬元，這麼好的政績，竟被蔡其昌用這種方式貶低。

許宇甄反問蔡其昌，班班有鮮奶這件事，連農業部都沒有辦法推動，請問賴清德政府是不是弱智？沈伯洋只會講「陪伴、種樹、塔羅牌」，請問蔡其昌沈伯洋是不是弱智？

徐巧芯說，蔡其昌的發言作為台北市民，她很遺憾、難過，任何一位台北市民不應該被這樣批評或羞辱。生生有鮮乳是一個很重要的政策，當初中央想做卻做不到。即便中央做不到，台北市政府依然把政策完成，包含冷鏈、配套及教師壓力都逐一解決，讓台北市將近29萬名學童能受惠，這是一個政績，也有其他更多政績。

徐巧芯表示，蔡其昌說蔣萬安只有一項政績，這本就是完全錯誤的，若僅止於政治上攻防，他們澄清清楚就好，但關鍵的是，蔡其昌說的那句「覺得台北市民是弱智嗎？」，在公開場合批評大眾是「弱智」，本身就有歧視身心障礙者，也傷害台北市民，用弱智兩個字來批評別人，不管批評的是什麼群體，都非常不妥當。

徐巧芯強調，不管支不支持生生喝鮮乳的政策，支持的人不是弱智，不支持的人也不是弱智；蔡其昌曾說「我們是溫暖的洋流，我們不會抹黑謾罵，我們會包容。」但下一句話就把支持喝鮮乳政策、支持蔣萬安的人說成是弱智，溫暖嗎？包容嗎？這不是謾罵嗎？沒有抹黑嗎？

徐巧芯也提到，發現不少小水滴聽到蔡其昌的說法，跟進稱「一周一鮮乳到底是有多窮酸，可以讓台北市民感恩戴德，難怪值得一再被羞辱」、「台北人一周賺不到一瓶牛奶的錢？」她呼籲沈伯洋向蔡其昌說一說，停下來別再霸凌、出征其他人。

蔡其昌 塔羅牌 沈伯洋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

為蔡其昌緩頰 徐國勇：台北市民很聰明 知道發鮮奶不是蔣萬安開始的

蔡其昌「弱智說」惹議！蔣萬安怒轟道歉...市民不應受言語粗暴對待

沈伯洋稱蔣萬安辯論攻擊對手讓支持者爽快　許宇甄酸：玻璃心

黃國昌：綠營沒人想談北市長辯論 蔡英文讚沈伯洋愛談政策與事實不符

相關新聞

蔡其昌「鮮奶弱智說」惹議 藍委反酸沈伯洋只會講陪伴、種樹、塔羅牌

台北市長選戰白熱化，民進黨立院黨團總召蔡其昌「你覺得台北市民是弱智嗎」引發失言爭議。國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天反問蔡其昌，民進黨台北市長候選人沈伯洋只會講「陪伴、種樹、塔羅牌」是不是弱智？國民黨立委徐巧芯則酸，蔡其昌曾說他們是溫暖的洋流，但把支持喝鮮乳政策說成弱智，溫暖、包容嗎？

生養育「母嬰一條龍」照護 蔣萬安曝逾1700件申請、還有Line24小時諮詢

年底選戰倒數26天，台北市長蔣萬安今視察婦幼專責醫院「母嬰一條龍」政策。蔣說，母嬰一條龍服務累積到現在已有1700多件申請、421個接生案例，還提供包括Line線上24小時的諮詢服務，能讓新手爸媽如遇到困難，或有些焦慮，可以找得到人，可以有人幫忙。

彰化毒駕男追撞4車！邱建富好友車輛遭殃 點名陳素月缺席修法表決

彰化市金馬路一段今天凌晨發生車禍，一名林姓男子接連追撞路旁停放的4輛自小客車，造成車輛受損，林男也受有擦挫傷。警方後續前往醫院對林男進行唾液毒品快篩，結果呈陽性，並在車內查獲第三級毒品咖啡包，訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

民進黨團：台灣未收到APEC峰會正式邀請函 中國有失主辦國風範

亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於中國大陸深圳舉行，有媒體報導指中方未向我國發送正式邀請函，有差別待遇之嫌。民進黨立院黨團今表示，台灣是APEC會員經濟體，呼籲中方若不能平等對待APEC會員，有失主辦國的風範。

廢松機蓋AI園區？施俊吉：不懂AI的瞎議題

台北市長蔣萬安日前拋出遷移松山機場、打造「台北AI園區」構想。不過，中研院人文社會科學研究中心兼任研究員、前行政院副院長施俊吉認為，台灣發展AI產業「頂多再建一個南港軟體園區」，根本不需要動用松山機場廣達213公頃的土地，直言為發展AI而倡議廢除松山機場，是與台灣AI產業實際需求脫節的「瞎議題」。

決戰最前線／高雄激戰 柯志恩拚翻轉、賴瑞隆守綠地

時序入秋，高雄的柏油路仍熱得可以蒸出汗來，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆宣傳車在博愛路拚命放送，年輕人卻迅速閃進百貨公司吹冷氣，一熱一冷強烈對比；隨著高鐵一路南下，選舉氣氛一路冷卻，台北「洋流」鑼鼓喧天、陳其邁施政高滿意度，難炒熱民進黨較具傳統優勢的高雄選情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。