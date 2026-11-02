蔡其昌「鮮奶弱智說」惹議 藍委反酸沈伯洋只會講陪伴、種樹、塔羅牌

台北市長選戰白熱化，民進黨立院黨團總召蔡其昌「你覺得台北市民是弱智嗎」引發失言爭議。國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天反問蔡其昌，民進黨台北市長候選人沈伯洋只會講「陪伴、種樹、塔羅牌」是不是弱智？國民黨立委徐巧芯則酸，蔡其昌曾說他們是溫暖的洋流，但把支持喝鮮乳政策說成弱智，溫暖、包容嗎？

許宇甄說，蔡其昌身為立法院前副院長，竟然用這樣的方式發言，實在令人憤怒。蔣萬安的政績絕對不只有鮮奶，無論是輝達、大巨蛋，還是各項育兒政策，都有實實在在的成果。尤其台北市生育獎勵金更翻倍提高到4萬元，這麼好的政績，竟被蔡其昌用這種方式貶低。

許宇甄反問蔡其昌，班班有鮮奶這件事，連農業部都沒有辦法推動，請問賴清德政府是不是弱智？沈伯洋只會講「陪伴、種樹、塔羅牌」，請問蔡其昌沈伯洋是不是弱智？

徐巧芯說，蔡其昌的發言作為台北市民，她很遺憾、難過，任何一位台北市民不應該被這樣批評或羞辱。生生有鮮乳是一個很重要的政策，當初中央想做卻做不到。即便中央做不到，台北市政府依然把政策完成，包含冷鏈、配套及教師壓力都逐一解決，讓台北市將近29萬名學童能受惠，這是一個政績，也有其他更多政績。

徐巧芯表示，蔡其昌說蔣萬安只有一項政績，這本就是完全錯誤的，若僅止於政治上攻防，他們澄清清楚就好，但關鍵的是，蔡其昌說的那句「覺得台北市民是弱智嗎？」，在公開場合批評大眾是「弱智」，本身就有歧視身心障礙者，也傷害台北市民，用弱智兩個字來批評別人，不管批評的是什麼群體，都非常不妥當。

徐巧芯強調，不管支不支持生生喝鮮乳的政策，支持的人不是弱智，不支持的人也不是弱智；蔡其昌曾說「我們是溫暖的洋流，我們不會抹黑謾罵，我們會包容。」但下一句話就把支持喝鮮乳政策、支持蔣萬安的人說成是弱智，溫暖嗎？包容嗎？這不是謾罵嗎？沒有抹黑嗎？

徐巧芯也提到，發現不少小水滴聽到蔡其昌的說法，跟進稱「一周一鮮乳到底是有多窮酸，可以讓台北市民感恩戴德，難怪值得一再被羞辱」、「台北人一周賺不到一瓶牛奶的錢？」她呼籲沈伯洋向蔡其昌說一說，停下來別再霸凌、出征其他人。