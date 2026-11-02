生養育「母嬰一條龍」照護 蔣萬安曝逾1700件申請、還有Line24小時諮詢

年底選戰倒數26天，台北市長蔣萬安今視察婦幼專責醫院「母嬰一條龍」政策。蔣說，母嬰一條龍服務累積到現在已有1700多件申請、421個接生案例，還提供包括Line線上24小時的諮詢服務，能讓新手爸媽如遇到困難，或有些焦慮，可以找得到人，可以有人幫忙。

由於對手民進黨候選人沈伯洋也推出「家庭一站式」計畫，蔣萬安今說，不清楚沈委員提的實質內容，但可以做的「我們都已經在做。」

蔣萬安今天上午到婦幼院區視察「婦幼專責醫院」政策執行情形，並了解今年10月開辦的「新手家庭－安心育兒聯合諮詢門診」。北市聯醫婦幼專責醫院主任黃啟南表示，新手家庭面對孩子的出生、餵養、睡眠、成長發展與日常照顧，經常出現育兒壓力，因此需要更多支持。

門診結合醫師、護理師、營養師及社工師的共同服務，只需家長掛一次號，即可在同一次就診中獲得包括兒童健康評估、照顧方式的建議、營養及社福資源的資訊提供，以減少多次門診諮詢導致往返奔波的負擔。

諮詢結束後，團隊會出具評估結果以提供個別家庭專屬的照顧計畫，讓家長將具體建議帶回家，個案管理師也會在就診後2至4周給予電話關懷，了解照顧情形，並依需求協助銜接醫療、心理或社福資源。該門診另提供「安心育兒包」，內含親子共讀衛教單張及寶寶的第一本書等，陪伴家長將育兒知識融入日常照顧。

蔣萬安也被問及，這個「母嬰一條龍」照護是任內重要政策，視察後有沒有到位？蔣說，10月正式開辦的安心育兒聯合諮詢門診，特別結合兒科醫師、護理師、營養師還有社工師，給予全方位的協助。另在諮詢門診之後，還會持續追蹤，包括持續給予專業電訪，必要時也會讓兒科醫師、護理師、營養師等到家裡去相關的訪視。

蔣也提到，很多新手爸爸媽媽在帶新生兒Baby的時候，如果遇到非常多問題、困難，或是心情上面有一些焦慮，這些服務都可以透過專業的人士，給予相關的幫忙。所以我們希望說爸爸媽媽當遇到問題，可以找得到人，當遇到需要的時候，可以有人來幫忙。

至於是否類似沈伯洋提出的家庭一站式計畫？蔣說，市府去年就已規畫好，包括婦幼專責醫院，不管是冷鏈配送母乳庫等服務，從備孕、懷孕到產後各項的服務，到今天看到整個安心育兒諮詢門診，都是很早就規畫好。不清楚沈委員提的實質內容。