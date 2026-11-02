彰化毒駕男追撞4車！邱建富好友車輛遭殃 點名陳素月缺席修法表決

彰化市金馬路一段今天凌晨發生車禍，一名林姓男子接連追撞路旁停放的4輛自小客車，造成車輛受損，林男也受有擦挫傷。警方後續前往醫院對林男進行唾液毒品快篩，結果呈陽性，並在車內查獲第三級毒品咖啡包，訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

無黨籍彰化縣長候選人邱建富對此表達譴責，強調酒駕、毒駕必須零容忍，政府應透過更嚴格的法律與執法手段，保障民眾生命財產安全。邱建富表示，這起事故讓他特別痛心，因為遭波及的車主是自己非常要好的朋友，無辜承受事故帶來的衝擊，任何人都不應在毫無防備的情況下遭遇這種意外。

據了解，林男從事物流業，自稱身兼三份工作，當時因一時精神恍惚才發生事故。不過，警方對其唾液毒品快篩呈陽性，並在車內查獲毒品咖啡包。

邱建富指出，毒駕不是單純的交通違規，而是對公共安全的重大威脅，他支持酒駕、毒駕零容忍，對於惡性重大、累犯及造成死傷的案件，應依法從重量刑，讓法律發揮嚇阻作用。

邱建富也提到，立法院10月30日三讀通過刑法第185條之3修正案，加重毒駕刑責，提高毒駕致死刑度，10年內再犯致死者更納入死刑選項。不過，他質疑，當天彰化縣長參選人、民進黨立委陳素月未參與表決，面對攸關全民生命安全的重大法案，陳素月應向彰化選民說明缺席原因，以及對毒駕加重刑責的具體立場。