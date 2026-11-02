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民進黨團：台灣未收到APEC峰會正式邀請函 中國有失主辦國風範

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。聯合報系資料照

亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於中國大陸深圳舉行，有媒體報導指中方未向我國發送正式邀請函，有差別待遇之嫌。民進黨立院黨團今表示，台灣是APEC會員經濟體，呼籲中方若不能平等對待APEC會員，有失主辦國的風範。

APEC峰會今年將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行，主題為「構建亞太共同體，共謀繁榮」。今年是中國在暌違12年後第三度擔任APEC主辦經濟體，前兩次分別在2001年和2014年，其中台灣僅在2014年順利由前副總統蕭萬長擔任我方代表，出席在北京舉行的「亞太經濟合作會議年會暨領袖會議」。

有媒體近日報導，中方雖有向我方致函，卻非正式的邀請函，有差別待遇之嫌，並稱我方已私下向中方抗議。對此，外交部回應，對於中方任何對我矮化的作為，政府都即時表達嚴正抗議立場，以維護我國作為APEC正式完整會員的權益。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，中國大陸作為今年的主辦方，任務就是把活動辦好，若用傳真的方式，或者非正式邀請函的方式，企圖把台灣特別地矮化，並非泱泱大國的風範。

莊瑞雄呼籲中國必須要肯認一點，指台灣是APEC正式的成員，應得到基本的尊重和公平的對待，否則中國大陸在國際場合，藉由自己主辦峰會，企圖去矮化、打壓，在國際上只會是貽笑大方。

至於如果持續被矮化打壓，民進黨團是否仍支持台灣參加今年APEC峰會，民進黨立委陳培瑜說，如果是在合理情況下，當然支持我方參加，但如果再度被穿小鞋，我方還是會提出抗議，但參加不參加就交給行政院相關部會來討論。

APEC 民進黨團 中國大陸

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