廢松機蓋AI園區？施俊吉：不懂AI的瞎議題

台北市長蔣萬安日前拋出遷移松山機場、打造「台北AI園區」構想。不過，中研院人文社會科學研究中心兼任研究員、前行政院副院長施俊吉認為，台灣發展AI產業「頂多再建一個南港軟體園區」，根本不需要動用松山機場廣達213公頃的土地，直言為發展AI而倡議廢除松山機場，是與台灣AI產業實際需求脫節的「瞎議題」。

施俊吉2日在臉書發文指出，根據國際清算銀行（BIS）2026年研究，AI經濟由五大層級構成。第一層是「專用硬體層」（L1），主要負責製造GPU、特殊應用積體電路（ASIC）等先進晶片，涉及IC設計、半導體設備、關鍵材料、晶圓代工及先進封裝等領域。台灣在晶圓代工、先進封裝及伺服器組裝具有國際競爭優勢，是目前AI供應鏈最具實力的一環。

第二層是「雲端基礎設施層」（L2），也就是提供AI模型訓練與運行所需算力的大型資料中心，主要業者包括亞馬遜AWS、微軟Azure及Google Cloud等雲端服務供應商（CSP）。施俊吉指出，但台灣本土的「AI雲端服務供應商」（CSP）只有台智雲、是方電訊，以及精誠資訊、伊雲谷等進行在地化整合的代理商。而三大電信事業並沒有將CSP當成主要業務，如果蓋了資料中心，請誰來用？

第三層是「訓練數據層」（L3），負責蒐集、整理、標註及提供大量資料，供AI模型訓練使用。國際業者包括Scale AI、Appen等，台灣則有意藍資訊等業者。不過，施俊吉認為，L3的利基在繁體中文數據，人人皆知其重要性，但受限於著作權保護與政府對開放官方資料的保守心態，遲遲得不到應有的輔助與投資；即便將來台灣發願建置繁中資料庫，實也無須蓋AI園區。

第四層是「基礎模型層」（L4），透過大量資料訓練出能執行不同任務的大型模型，國際代表業者包括OpenAI、Anthropic、Google及Meta等。台灣則以「懂台灣在地文化、產業法規、地緣安全」的「繁體中文主權AI」與「專家輕量化模型」（SLM）為主，目前只有不以營利為目的，純屬學術研究、教育與實驗性質的開發者。

第五層則是「AI應用層」（L5），將基礎模型轉化為企業及一般消費者可以使用的軟體與服務，涵蓋寫作、繪圖、程式開發、影片生成及數據分析等。台灣業者包括智慧醫療的長佳智能、愛湃斯；企業流程與資安AI的大同世界科技、精誠資訊、奧義智慧；多媒體與行銷如沛星互動科技、訊連科技等。AI在這一層的商業模式尚在摸索中，而且台灣市場不夠大，發展不易。

施俊吉指出，事實上，L3至L5主要從業人員為軟體工程師、資料科學家及行銷專家，僅需辦公空間、電腦及高速網路，適合進駐高樓層商辦大樓，而非需要大量機台與機櫃的工業廠房。他以南港軟體園區為例，一至三期土地面積約10公頃，透過高容積率的立體化建築，總樓地板面積達24萬坪，足以容納大量科技企業。

施俊吉估計，目前台灣L3至L5上市櫃業者、具潛力的新創公司及外商研發團隊，合計員工約1.5萬至2萬人，所需土地僅約5至8公頃，若興建三至四棟20層樓高的智慧商辦大樓，即可容納國內主要AI軟體、智慧醫療、資安及數據標記業者，甚至保留未來20年的擴展空間。

相較之下，松山機場占地達213公頃，即使僅取100公頃打造AI園區，規模仍顯過大。施俊吉直言，台灣發展AI產業「頂多再建一個南港軟體園區」，無論是為AI而倡言廢松機，或為廢松機而標榜AI，「都是跟台灣發展AI不相干的瞎議題」。