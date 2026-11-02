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打造婦幼醫療示範標桿 蔣萬安視察北市婦幼專責醫院安心育兒門診

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午視察婦幼專責醫院安心育兒門診。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安今天上午視察婦幼專責醫院安心育兒門診。記者潘俊宏／攝影

為落實友善育兒環境，台北市蔣萬安2日前往北市婦幼專責醫院，親自視察「新手爸媽安心諮詢聯合門診」營運狀況。蔣萬安表示，北市府積極打造全方位的婦幼醫療照顧網絡，透過跨專業聯合團隊與「婦幼一條龍」服務，協助新手家長減輕育兒焦慮，讓市民在生育與育兒過程中無後顧之憂。

蔣萬安致詞時指出，婦幼專責醫院啟用至今已展現具體成效，其中「婦幼一條龍」服務受理申請的成果也相當豐碩。為針對新手爸媽最焦慮的照護問題提供即時支援，市府特別設置「新手爸媽安心諮詢聯合門診」，整合兒科醫師、護理師、營養師及社工師等多元專業人力，提供全方位的專業諮詢。

以過來人經驗分享，蔣萬安坦言，新手父母在面對新生兒成長曲線、飲食量及安撫哭鬧時常感到焦慮不安。門診團隊除了現場示範日常照顧技巧、提供衛教手冊外，營養師亦會精確評估嬰幼兒的副食品添加與營養補充；社工師則針對媽媽的心理壓力與情緒進行關懷，適時導入心理諮商等資源，有效平撫家長的情緒。

除單次聯合諮詢門診外，市府更延伸推出「個案家庭照顧計畫」，針對不同家庭需求提供電訪關懷；若有特殊必要，兒科醫師與社工團隊亦會主動到府訪視，給予及時協助，確保育兒家庭「有問題找得到人、有需求有人幫忙」。

蔣萬安強調，自今年10月開辦相關服務以來，已有許多成功個案獲得協助。台北市政府將持續優化相關設施，從精子銀行、母乳庫、童馨之家到婦幼一條龍及安心聯合門診，一步一腳印地把母嬰與婦女醫療做到極致，打造全台最具幸福感的育兒城市。

蔣萬安 育兒 北市

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