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首批電動公車年底上路 謝國樑：不當噱頭 務必穩當確認安全才載客

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
基隆市長謝國樑（左）今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及基隆公車汰換議題，謝透露，第一批電動公車目前正在測試，一切必須求穩再上路。圖／節目製作單位提供
基隆市長謝國樑（左）今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及基隆公車汰換議題，謝透露，第一批電動公車目前正在測試，一切必須求穩再上路。圖／節目製作單位提供

基隆公車車齡普遍偏高，近年曾發生半路拋錨、漏油、零件噴飛等狀況，影響行車安全與準點率。基隆市長謝國樑說，第一階段30輛低底盤電動公車已交到基隆，預計12月底可上路 ，拚3年內全數汰換。

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及基隆公車汰換議題，謝透露，第一批電動公車目前正在測試，一切必須求穩，駕駛也要適應新車，被問到「為何沒有趕在11月28日投票上路當政績宣傳？」謝強調，對公車行駛安全必須負起責任，不能當噱頭，務必穩當、確認安全再上路。

基隆公車處是公營單位，謝國樑談起基隆公車現況及發展願景，他說，接任時，基隆120輛公車，平均車齡約14年，都是燃油公車，當時評估電動公車市場正在發展，選擇無碳運具，是對城市長遠發展更友善的方式。

謝國樑說，第一階段30輛電動公車已交到基隆，占總數的四分之一，正在做車輛測試，要在今年12月底上路載客，預計3年內全數汰換為低底盤電動公車。

基隆公車路線效能不佳、候車時間過長也遭詬病，路線上目前都是從東岸循環站再轉出去，謝國樑說，這套公車路線模式過去20年都是這態樣，他有決心要打破、重塑，如何改造優化路線，目前已在做研究， 將收納市民意見，評估運量走向， 未來不會只經過東岸循環站，會取一個最大的共同搭乘利益來發展。

謝國樑 公車 電動 基隆

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