基隆會有Youbike？謝國樑：這一任做好基礎設施 從郊區起步較理想

基北北是共同生活圈，雙北Youbike量能綿密，基隆目前還沒有公共自行車進駐。基隆市長謝國樑今受訪表示，基隆市區、鬧區、廟口等壅擠區域，人車爭道，現況不太合適，他主張基隆自行車道要與雙北串聯，公共自行車的起步客可從郊區做起。

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及基隆市否評估引進公共自行車系統等議題。

謝國樑說，前市長林右昌施政8年期間，基隆也沒有發展Youbike，原因就在於基隆市區、鬧區、廟口一帶及田寮河周邊，是空間相對壅擠的地方，路幅不大，很難規畫自行車專用道，現況人車爭道，要發展Youbike就必須讓使用者騎得安全舒適，目前在基隆市區鬧區確實條件不太適合，「基隆人很務實」。

謝國樑強調，他持續思索如何引進、發展公共自行車，他一上任便拜訪Youbike總公司，當時是由交通部長葉匡時陪同，雙方交換意見。

謝國樑說，市區發展公共自行車條件不是那麼合適，他正持續做騎樓整平，這一任先做好基礎設施，讓大家有更友善通行環境，建立更優質的步行城市。發展公共自行車及建置自行車道方面，雖然市府不是那麼適合，但可以從周邊去評估，包括百福連接汐止，大武崙、外木山連接金山萬里，八斗子連接瑞芳等，從周邊串聯雙北自行車道做起，仍是可行方式。

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及基隆市否評估引進公共自行車系統等議題。圖／截取廣播節目直播畫面

謝國樑今天上廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐翰專訪，談及基隆市否評估引進公共自行車系統等議題。圖／截取廣播節目直播畫面