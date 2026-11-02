黃敏惠卸任是否選立委 綠營議員追問 黃敏惠給答案了

嘉義市長黃敏惠即將卸任，未來是否投入其他選舉，引發關注。民進黨市黨部主委議員黃大祐上午質詢時，直接詢問黃敏惠，未來如果出現立委補選機會，會優先考慮自己參選，還是讓賢，支持黨內優秀人選承擔？黃敏惠沒有正面表態是否參選，而是表示，從政黨立場，希望嘉義市不要發生補選，希望各方有良性競爭，讓嘉義市更好。

黃大祐質詢時直球提問，黃敏惠即將卸任，未來如果有補選機會，究竟會優先考慮自己出馬，還是支持黨內優秀人選接棒，讓賢由其他人承擔責任？

黃敏惠答詢表示，自己有自己的工作與職責，雖然這個問題與市政沒有直接關係，但從政黨立場來看，她希望嘉義市不要發生補選，也希望各方能有好的競爭，讓嘉義市更好。

黃敏惠強調，希望不用補選，這也是大家共同的期待，民主政治透過良性競爭，才能讓城市持續進步。

不過，對於自己是否有意投入補選，以及是否支持黨內其他人選接棒，黃敏惠並未明確表態，留下外界關注空間。