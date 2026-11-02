駐英代表：各國應反制北京灰色地帶侵擾 捍衛海洋自由

英國大報「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天刊出駐英國代表姚金祥投書，內容扣連發生在歐洲-大西洋與亞洲-太平洋的灰色地帶活動，呼籲各界堅定反制中國在台灣周邊違反國際規範的脅迫施壓和監控情蒐行為。

投書首先以2個在歐洲的現象為例，包括俄羅斯艦艇曾數次侵擾英國周邊水域並可疑地在海底電纜附近徘徊，以及2024年曾發生中國相關船舶疑似刻意拖曳船錨，導致波羅的海水域有光纖電纜受損。姚金祥提到，這些事件都有可能涉及對關鍵基礎設施非法執行情蒐。

姚金祥指出，這類灰色地帶脅迫行為侵犯民主國家的主權、威脅它們的安全，同時是極限施壓，企圖在未達全面直接衝突的情況下，盡可能挑戰侵略行為的界線。

一旦這樣的行為未遇嚇阻，原本獲各方接受的海上「現狀」就會被改變，讓特定國家有機可趁，無視既定準則規範，為獲取戰略利益不惜動用武力。

姚金祥指出，中國踐踏海域活動常規，尤其在涉及台灣時，更是變本加厲。這恐對全球經濟造成天翻地覆的影響。

姚金祥舉例，今年10月11日，台灣雙十國慶剛結束，北京即宣布舉行軍演，宣稱旨在「打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉」。實彈演訓12日隨即展開，傳達的訊息是中國無法接受台灣的民主自治，必以恫嚇回應。

姚金祥提到，中方未針對軍演充分預告，這違反國際海事組織（IMO）、聯合國海洋法公約（UNCLOS）以及國際民用航空公約（Convention onInternational Civil Aviation）揭示的國際規範，干擾國際海、空交通，影響領海無害通過權。

然而，中方的類似行徑不僅見於台灣周邊，而是已擴及區域內其他國家。去年在澳洲與紐西蘭之間的塔斯曼海（Tasman Sea）水域，即曾有數艘中國海軍船艦舉行實彈演習，同樣未事先充分告知。

姚金祥指出，這些事件顯示中國企圖在印太區域強行擴張權力。不僅如此，中國已在台灣東部水域企圖對外國船舶常態實施所謂的「執法」；相關行為也意在對日本、菲律賓等鄰近國家施壓。

姚金祥寫道，中國意圖藉由在台灣周邊的活動擴張其所謂的「管轄權」，並透過從台灣東部形成包圍態勢，推進其「蟒蛇戰略」，以利在軍事衝突爆發時，切斷台灣與外部世界的聯繫。

這不僅是對台灣，更是對所有國家構成威脅。姚金祥示警，中國試圖降低入侵或封鎖台灣的門檻，而這也意味將世界推向經濟災難的邊緣。

有估計指出，一場涉及台灣的戰爭可能對全球經濟造成相當於國內生產毛額（GDP）10%的損失，全球經濟活動也將遭剝奪僅台灣有能力生產的先進半導體。

姚金祥強調，國際社會因此有必要強力回應中國的灰色地帶活動；北京和莫斯科不應被容許侵蝕、瓦解旨在維護各國安全與世界和平的國際法規。各界不應讓北京得以有恃無恐、追求無人樂見的戰爭。

姚金祥呼籲英國及各理念相近國家一同合作，增進海事資訊分享、共同提升韌性。國際社會必須捍衛航行自由與和平解決爭端的原則，絕不可容許海洋淪為威權國家削弱民主國家安全的工具。