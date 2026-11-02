APEC峰會代表 我擬指派企業人士
亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會十八日將在中國大陸深圳登場，據了解，總統府、外交部、陸委會等國安團隊持續沙盤推演，並尋找合適的領袖代表，傾向由企業界人士代表出席，宏碁創辦人施振榮、台積電董事長魏哲家、東洋藥品董事長林全等，都被點名是可能的人選。
ＡＰＥＣ峰會將於十八、十九日在深圳舉行，這是繼二○○一年上海、二○一四年北京之後，大陸第三次舉辦ＡＰＥＣ峰會。
賴政府上台後，總統府資政、台杉投資董事長林信義曾連續兩年擔任我國領袖代表，出席ＡＰＥＣ峰會。據了解，政府高層今年一開始仍鎖定林信義再任領袖代表，不過，林信義以身體健康因素為由婉拒。
今年是大陸舉辦ＡＰＥＣ峰會，我政府憂心大陸對我可能的打壓，國安團隊正持續沙盤推演因應方式，而領袖代表人選也幾近拍板，將通知陸方，並在近日由總統府對外宣布。
這次的部長級會議，包括五月的蘇州貿易部長會議，我方由前政務委員楊珍妮率團出席；七月成都的數位及人工智慧部長會議由數位部政次侯宜秀率團，九月的南京ＡＰＥＣ人資部長會議則由勞動部長洪申翰出席。
至於有媒體報導指陸方雖有向我方致函，卻非正式的邀請函，有差別待遇之嫌，外交部昨表示，中方任何對我矮化的作為，政府都即時表達嚴正抗議立場，以維護我國作為ＡＰＥＣ正式完整會員的權益。
民眾黨主席黃國昌則質疑，政府面對這麼嚴肅的事情，應該正式跟全民說清楚，怎麼會搞到是官員匿名放話，然後私下抗議？
二○○一年，中國大陸首度在上海主辦ＡＰＥＣ峰會，但時任總統陳水扁雖指派前副總統、時任總統府資政李元簇代表參加，但兩岸多方交涉與協商，陸方最後未發出邀請函給台灣，總統府最後宣布不出席當年的ＡＰＥＣ領袖會議，並抗議中國大陸未能履行東道主義務。二○一四年由前副總統蕭萬長擔任我方代表，順利出席在北京舉行的領袖峰會。
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