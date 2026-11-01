賴總統宣布明年健保費不漲 國民黨團喊話行政院副署老福法

針對賴清德總統宣布明年編列600億元挹注健保、維持健保費不調漲，國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，國民黨團支持穩定健保費、減輕人民負擔，但這600億元早在8月就已宣布編列，9月健保署也評估明年健保費有望不漲；如今賴總統再次強調凍漲，政府更應拿出實際行動，讓經濟成長的成果真正照顧到每一個世代。

許宇甄指出，立法院10月16日三讀通過「老人福利法」修正案，由中央補助符合條件的65歲以上長者健保費，就是要減輕長者與家庭負擔，然而，衛福部卻以財政壓力、可能調漲健保費為由反對。她質疑，賴總統既然強調善用經濟成長增加的稅收照顧人民，為什麼行政院對國會通過的長者福利修法，卻始終抱持反對態度？

許宇甄強調，台灣已進入超高齡社會，照顧長者健康是政府責無旁貸的責任。她要求行政院依法副署、完成法律公布程序，並確實執行「老人福利法」修正案，讓長者真正獲得保障；健保凍漲值得肯定，但不能只顧總統的政策宣示，卻忽略老人家的健康與福利。她表示，照顧人民不應分藍綠，長者的健康更不能成為政治角力的犧牲品。