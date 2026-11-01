官員放話遭大陸矮化打壓 黃國昌：政府進行什麼暗黑操作？應公開抗議

自由時報今天上午報導，今年亞太經濟合作會議（APEC）峰會東道主中國，雖已發函給我方，但是以「歧視」方式致函，我方私下已向中方抗議。民眾黨主席黃國昌今在基隆表示，政府面對這麼嚴肅的事情，應該正式跟全民說清楚，怎麼會搞到是官員匿名放話，然後私下抗議？

自由時報報導中指出，官員透露，中國有發「函」給我們，但不是用正式的「函」。台灣是APEC會員國，參與APEC峰會應該按照過去的程序及慣例。中共選在APEC峰會，在致函給台灣的「稱謂」上矮化打壓，以「歧視」方式致函，根本是違反APEC慣例，「我們有跟中方Argue」。

民進黨提名的基隆市中山區議員候選人呂承祐今天舉辦競選總部成立茶會，黃國昌助講前回應媒體詢問此事時說，中共在國際社會上，對於台灣任何形式的打壓，民眾黨的立場非常的清楚，都是嚴厲的譴責，因為這樣只會造成兩岸愈來愈遠，而且阻礙兩岸健康有序的交流。

黃國昌指出，他非常驚訝的發現，這件事竟然是由官員匿名放話，透過自由時報「獨家」發出來的。我們政府面對這麼嚴肅的事情，應該正式舉辦記者會，跟全台灣民說明清楚，相信台灣人都會跟政府站在一起，怎麼會搞到官員匿名跟自由時報放話，然後跟中方抗議還是私下抗議。

黃國昌認為，行政院陸委會應該要舉辦記者會公開的抗議，強烈的抗議，台灣人民會跟政府站在一起。透過官員匿名跟自由時報放話，然後私下跟中共抗議，他有點看不懂，這真的是在爭取中華民國的國格？還是在進行什麼樣暗黑的「綠色操作」，「對不起啊，我的腦袋沒有很好，我完全看不懂。」