賴總統宣布明年健保費不漲 明年健保總額將再度破兆

賴清德總統今天先後出席高雄市醫師公會新會館啟用典禮，及高雄縣醫師公會慶祝醫師節大會，他在高雄市醫師公會新會館致詞時強調，政府善用經濟成長帶來的稅收，明年已編列600億元挹注健保、堅持「健保費不調漲」，以維持社會與民生穩定。

賴總統說，每次參加醫界活動，都有如回到家裡一般。他從擔任立法委員開始，就持續與醫界共同努力，希望藉由在立法院、行政院以及現在擔任總統的機會，協助醫界建立更完善的制度，讓醫療人員有更好的服務空間，進而提升民眾的健康福祉。

賴總統表示，國人平均餘命約80歲，不健康年數約8.4年，代表約10%的時間是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅或生活需要照料。因此，政府提出「健康台灣」國家政策，希望讓國人健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣。

賴總統說，具體作法首先是增加經費。政府持續提高健保總額，去年採高推估5.5%編列，並將約181億元回歸公務預算編列，健保總額達9286億元；今年同樣採5.5%的高推估成長率編列，另將190多億元改由公務預算支應，健保總額達1兆82億元；明年也以5.5%的高推估編列，將達1兆434億元。

至於健保點值的問題，賴總統說，當健保預算增加，健保點值更加合理，目前各層級醫療院所的健保點值已接近1，部分甚至超過1。期盼各醫療院所隨著點值增加，能為醫師、護理人員及其他工作人員加薪，並更新設備、引進更先進的技術，提高醫療水準。

另外，政府也提出為期5年、投入489億元的「健康台灣深耕計畫」，提供醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層醫療申請，醫師公會及相關學會也可以提出申請，透過計畫補足健保不足之處，協助解決地方及民眾面臨的特殊問題。

談及健保財務，賴總統表示，明年預算已編列600億元挹注健保，之所以沒有直接調漲健保費，是希望維持社會穩定。隨著經濟發展、稅收增加，政府有更多資源可以運用。希望透過增加的稅收挹注健保，讓健保費能不調漲就不調漲，若確實有必要才進行調整。

針對物價問題，賴總統說，今年送交立法院審議的追加預算，特別編列對台灣中油及台電的補助，國內油價及電價未完全反映成本，而由中油及台電吸收部分成本，因此政府希望運用增加的稅收給予補助，以穩定物價。