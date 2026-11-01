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官員指藍白毒駕修法出包 民眾黨團轟：為執政黨選舉利益不惜造謠

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院上周三讀修正刑法第185條之3，明訂毒駕刑期由現行3年以下有期徒刑，加重為6個月以上5年以下有期徒刑；毒駕累犯10年內再犯致人於死，最重可處死刑。記者林保光／翻攝
立法院上周三讀修正刑法第185條之3，明訂毒駕刑期由現行3年以下有期徒刑，加重為6個月以上5年以下有期徒刑；毒駕累犯10年內再犯致人於死，最重可處死刑。記者林保光／翻攝

立法院會上周三讀修正刑法，傳出欠缺毒駕與酒駕行為人「沒收動力交通工具」的法律依據。民眾黨立法院黨團今天表示，行政院根本為反對而反對，為了執政黨的選舉利益不惜造謠扭曲，按照現行「道路交通管理處罰條例」規定，酒駕毒駕致人於死或重傷即可沒入該車輛。

立法院上周三讀修正刑法第185條之3，明訂毒駕刑期由現行3年以下有期徒刑，加重為6個月以上5年以下有期徒刑；毒駕累犯10年內再犯致人於死，最重可處死刑。自由時報報導，有匿名官員稱立法院刪除行政院版草案中「沒收動力交通工具」特別條款，將使毒駕與酒駕行為人肇事致死或致重傷者，未來在刑事責任上欠缺沒收「動力交通工具」的法律依據。

民眾黨立法院黨團今天發布聲明表示，民進黨政府執政以來，每一次在野黨主導修法通過，就能看到官員配合部分媒體匿名放話、混淆視聽，想要藉此幫執政黨帶風向，扭曲修法內容與正向功能。

民眾黨團指出，今年10月，立法院三讀通過「老人福利法」修法，明定由中央政府補助長者健保費，行政院忽視絕大多數綠營候選人皆提出相同政見，就將在野黨修法扣上「世代不正義」大帽子，如今就連「刑法」修法加重毒駕罰則，民進黨政府也要出來顛倒是非。

民眾黨團表示，按照現行「道路交通管理處罰條例」第35條第9項規定，酒駕毒駕致人於死或重傷即可沒入該車輛，該法所稱車輛就包含汽車與機車，因此根本無需在「刑法」重複增訂，並無所謂匿名官員所稱「毒駕酒駕致人死亡或重傷，無法沒入車輛」等漏洞。

民眾黨團說，該名匿名官員所稱「酒精濃度雖未達標準，但有肇事致人死亡或重傷情形」，無從沒入的車輛應指「電輔車」，但是今年7月修法通過的「道路交通管理處罰條例」，行政院版本原本就未納入要被沒入車輛的範圍，如今為何又要在「刑法」設立不同標準？根本自相矛盾、為反對而反對，為了執政黨的選舉利益不惜造謠扭曲。

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毒駕 民眾黨團 修法

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