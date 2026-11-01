APEC峰會邀請函疑差別待遇？外交部：任何矮化都將即時抗議

亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將於11月18日至19日在中國大陸深圳舉行，有媒體報導指中方未發正式邀請函給我方，有差別待遇之嫌，外交部對此表示，中方任何對我矮化的作為，政府都即時表達嚴正抗議立場。

APEC峰會今年在中國大陸深圳舉行，據了解，我國領袖代表出席APEC會議過去循例持是持邀請函參加，但有媒體報導稱中方在致函上給我方差別待遇，並非正式的邀請函。

外交部回應，APEC峰會為我國參與的重要區域經濟合作組織，我國循慣例辦理今年的參與事項，目前仍然持續籌備中，也會適時向國人報告。

外交部指出，對於中方任何對我矮化的作為，政府都即時表達嚴正抗議立場，以維護我國作為APEC正式完整會員的權益。