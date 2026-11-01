賴總統：穩定社會不漲油電健保 盼在野黨支持預算

總統賴清德今天出席高雄市醫師公會新會館啟用典禮時說，沒有調漲健保費，是為了要穩定社會，今年稅收增加，可挹注健保；油電也是相同政策，政府追加預算補助，希望在野黨支持。

高雄市醫師公會成立80週年，今天舉行新會館啟用典禮，賴總統、高雄市醫師公會理事長陳金順、中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國等人出席。

賴總統致詞時笑說，陳金順讓「高雄市順起來」，「如果台北市也順起來的話，那台灣就順起來了」。他並感謝醫師公會總是在第一線守護市民健康。

賴總統說，參加醫界活動像回到家一樣，雖然他已離開醫界，但在立法院、行政院及擔任總統時，持續協助醫界建立完善制度，讓大家有更好的服務空間，從而提升民眾的健康福祉，「你們每次服務病人時，都有我的參與，就像我也在看診」。

賴總統表示，台灣人平均餘命越來越長，可是不健康年數也跟著增加。為此，他提出健康台灣的政策，希望2032年平均餘命增加3歲，降低癌症死亡率、防治三高，也編了預算支持，並把不該由健保支出的預算，改由公務預算支出。

賴總統說，他也希望各層級的醫療院所可以替員工加薪、更新設備，各科室也要不同工不同酬，避免人才流失。健保30年解決很多社會問題，但也衍生不少問題，他身為總統，且醫界出身，要解決健保所衍生的問題，讓健保能夠永續發展。

賴總統並提到，增加預算編列，而不直接調漲健保費，是為了要穩定社會。今年稅收增加，經濟成長率可能會超過12%，但國際地緣政治衝突未歇，石油、物價等提升，若利用稅收挹注健保，讓經濟成長果實為全民共享，健保費就不必調漲。

賴總統說，對於油、電也是同樣政策，今年追加預算已送至立法院，要給予中油和台電補助，中油、台電吸收了很多成本，必然會造成虧損，而給予補助也是為了穩定物價和基層民眾生活，「請醫界若有機會，也鼓勵在野黨多支持」。