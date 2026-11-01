南北之星2號遭控為等縣長延誤17分鐘 王忠銘發文致歉

連江縣政府昨為讓東引親子前往南竿欣賞馬戲表演，協調加開「南北之星2號」往返船班，不料回程卻引發爭議。有民眾在馬祖資訊網發文指控，原訂下午4時30分開航的船班，疑似為等候連江縣長王忠銘登船，延誤約17分鐘才出發，質疑「如果今天遲到的不是縣長，而是一位普通老百姓，船會等他十七分鐘嗎？」王忠銘今天在臉書發文致歉，表示因個人行程延誤，讓船班及旅客久候，將深刻檢討。

東湧社區發展協會10月31日發起「島嶼劇場，搭船去看戲」活動，安排近90名東引親子前往南竿梅石藝文中心，欣賞優尼克當代馬戲團演出。活動由東引鄉公所、鄉民代表會及東引國中小協辦，並獲縣府文化處、交通旅遊局支持，為突破東引與南竿船班銜接限制，特別加開上午11時30分東引至南竿、下午4時30分南竿返回東引的航班。

不過，有民眾昨晚在馬祖資訊網發文表示，原訂下午4時30分開航的船班，起初廣播通知延後約5分鐘，最後卻直到王忠銘在眾人陪同下登船才開航，前後延誤約17分鐘。他批評，公職人員更應尊重民眾時間與權益，不該讓整船旅客等待。

對此，王忠銘今天一早在臉書以「向每一位久候的鄉親，致上誠摯的歉意」為題發文，昨日前往桃園參加昇天祭活動後，搭乘下午3時30分班機返回馬祖，原訂銜接下午4時30分的南北之星2號，未料班機行程延誤，抵達馬祖後雖立即趕往港口，仍因等候他登船，造成船班延誤十多分鐘。

王忠銘表示，這並非原先希望的安排，但最終確實因個人行程影響其他旅客，身為縣長，更應以身作則，尊重每位鄉親的時間與權益，對民眾批評與提醒虛心接受，將深刻檢討這次疏失，再次向受到影響的旅客致歉。