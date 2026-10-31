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張善政以龍應台搬家為例 提3理由、喊話支持者贊成廢止非核家園
桃園市長張善政今天出席出席「AI正來電 核能才有電」公投造勢桃竹竹苗場，張善政提出三個理由，呼籲支持者在投票日當天，要投下廢止非核家園的贊成票。
張善政致詞時指出，十一月二十八日要投下「廢除非核家園」的同意票，他有三個理由，第一，文化部前部長龍應台原本住在屏東潮州，近年高雄火力發電廠的煙，都飄到屏東上空，龍應台前幾天帶母親搬去台東了。
張善政表示，但他一位朋友是中央研究院院士，旅居海外多年，回到故鄉南投竹山，以前晴空萬里，現在好幾個月烏龍罩頂，因為台中火力發電廠的煙影響，連埔里也看不到晴天，台中火力發電廠曾是世界第一名燃煤火力發電廠，這種世界紀錄我們不要，桃園大潭發電廠現在有九個天然氣機組，是世界大二大天然氣發電廠，只要東北季風來臨，廢氣就會往南吹，同意廢除非核家園，就是為了環境考量。
張善政說，第二個理由，是要護健康，桃園四年前推動第一劑量肺癌篩檢，根據衛福部統計，全台癌症死因第一名是肺腺癌，大家擔心pm2.5跟空氣汙染，就不能再要非核家園。
第三個理由，要產業的未來，算力即國力，輝達執行長黃仁勳曾跟賴清德總統提過，台灣電力供應有問題，以桃園為例，很多業者說要設置算力中心，台電卻說到處都沒電，只有觀音發電廠有電，台積電要擴廠只能往南部，因為桃竹竹苗電力不夠用。
最後，張善政說，要產業繼續、發展，就要有充分的電力，廢核家園不但烏雲罩頂，還無法讓產業繼續發展，他講了三年，保護環境，護鄉親健康，打造未來產業發展，就是同意廢除非核家園，呼籲支持者投票當天，要投下贊成廢止非核家園的一票。
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