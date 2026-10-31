快訊

西門町酒吧不當搜索喚起憤怒和傷痛 台灣同志遊行估15萬人站出來

沈伯洋辯論時邀加LINE 蔣萬安回「可以溝通」…透露2人私下聊什麼

高雄醫界再傳噩耗！兒童精神科醫師李博偉離世 家長淚憶「不可多得良醫」

聽新聞
0:00 / 0:00

劉建國走訪斗六西市場拜票：百年老市場修繕活化應傾聽地方意見

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長候選人劉建國今到斗六西市場掃街拜票。圖／劉建國競選總部提供
民進黨雲林縣長候選人劉建國今到斗六西市場掃街拜票。圖／劉建國競選總部提供

雲林縣斗六西市場已有近百年歷史，今年曾引發拆除重建爭議，市公所7月宣布不再推動拆除，民進黨雲林縣長候選人劉建國今天到斗六西市場掃街拜票，針對傳統市場經營環境與保存議題。他表示，城市發展更應兼顧文化保存與在地生活，讓老市場成為斗六舊城再生的重要據點。

劉建國今天與斗六市長候選人尹令瑛、縣議員江文登、民進黨雲林縣黨部主委江宗保等人走訪市場與攤商互動、拜票。

針對西市場拆除爭議，劉建國表示，西市場不只是民眾採買的場所，也是斗六舊城文化的一部分，後續修繕活化應持續傾聽攤商及地方意見，在改善建築安全、老舊管線與市場環境的同時，也要兼顧攤商生計及文化保存。

劉建國指出，西市場鄰近斗六火車站、太平老街及雲中街文創聚落，過去推動文化聚落保存計畫，就是希望串聯這些歷史場域，讓市民及下一代更認識斗六的故事。

他今天再次走進市場，也希望透過持續溝通，讓百年老市場保留歷史特色，同時找到符合現代需求的活化方式。

民進黨雲林縣長候選人劉建國今到斗六西市場掃街拜票。圖／劉建國競選總部提供
民進黨雲林縣長候選人劉建國今到斗六西市場掃街拜票。圖／劉建國競選總部提供

斗六 拜票 劉建國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

激戰新北… 侯友宜助攻李四川 蘇巧慧掃市場

水里選戰打出縣府牌！許淑華陪詹淵州掃市場 喊話縣鄉聯手拚建設

雲林縣立美術館地點拍板落腳斗六水岸園區 2029年動工成山線藝文基地

熱情相挺！李四川中和掃街 婦人「滿頭染髮劑」急衝店外合照逗笑全場

相關新聞

張善政以龍應台搬家為例 提3理由、喊話支持者贊成廢止非核家園

桃園市長張善政今天出席出席「AI正來電 核能才有電」公投造勢桃竹竹苗場，張善政提出三個理由，呼籲支持者在投票日當天，要投下廢止非核家園的贊成票。

劉建國走訪斗六西市場拜票：百年老市場修繕活化應傾聽地方意見

雲林縣斗六西市場已有近百年歷史，今年曾引發拆除重建爭議，市公所7月宣布不再推動拆除，民進黨雲林縣長候選人劉建國今天到斗六西市場掃街拜票，針對傳統市場經營環境與保存議題。他表示，城市發展更應兼顧文化保存與在地生活，讓老市場成為斗六舊城再生的重要據點。

台灣同志遊行登場 鄭麗文扮「黑魔女」祝福：放下偏見看見愛

第24屆台灣同志遊行今天登場，國民黨主席鄭麗文今日於臉書發布影音表示，此次遊行適逢萬聖節，她特別裝扮為「黑魔女」梅菲瑟，在網路上與大家共同參與，表達對於同志遊行的祝福。

決戰最前線／鄭朝方不戴綠帽發藍帽 徐欣瑩拚勝選公式

九合一選戰進入倒數，新竹縣選情仍有如「風城」之稱一樣詭譎難測。國民黨參選人徐欣瑩與民進黨參選人鄭朝方暌違八年再度交手，徐欣瑩靠陸戰力拚守住客家大票倉，鄭朝方則是以竹北經驗突圍，而隨著竹北大量年輕科技人移居至此，這群人恐才是決定藍綠勝負的最後關鍵。

賴總統呼應蔡康永：感謝為同志挺身而出的勇敢

今天是同志大遊行，賴清德總統今天在臉書表示，這幾天有一段訪談讓他印象深刻，很感謝這份挺身而出的勇敢，一個真正自由的社會，不僅要讓人有說話的權利，更要願意聽見這些焦慮和心聲，這正是今天第24屆台灣同志遊行的主題「聲做伙聽，路做伙行」。

賈永婕又提「純樸外套」 前綠委批：都道歉3次了 有必要恃寵而驕嗎？

台北101董事長賈永婕因赴立院備詢的外套穿搭，被民進黨立委賴惠員批評「不夠純樸」，賈永婕29日再度發文，要將捐出這件精品外套。民進黨前立委謝欣霓不滿地在臉書表示，得饒人處且饒人，「完全看不出這有什麼愛的感覺？只看得出仗勢欺人的樣子」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。