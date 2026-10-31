卓榮泰：民主來自願意彼此傾聽 行政團隊將續深化平權

今天是第24屆台灣同志遊行，行政院長卓榮泰今天表示，真正的民主與進步，來自於願意傾聽彼此、理解不同，並肩攜手向前，行政團隊會持續堅定地與所有同志朋友站在一起，深化平權、落實保障，讓所有人都能勇敢做自己。

第24屆台灣同志遊行下午2時將在台北市政府前廣場舉行，主題為「聲做伙聽，路做伙行」，遊行隊伍將分南、北兩路線自北市府前廣場出發。

卓榮泰透過臉書表示，多元與包容，是台灣社會最珍貴的驕傲，如同今年遊行的主題「聲做伙聽，路做伙行」，真正的民主與進步，來自於願意傾聽彼此的聲音、理解不同的生命經驗，並肩攜手向前。

他說，行政團隊會持續堅定地與所有同志站在一起，深化平權、落實保障，讓生活在這座島嶼上的每一個人，都能自在勇敢做自己、安心幸福生活。

卓榮泰也強調，台灣的美好，來自每一種不同，都能被尊重；每一個人，都能被平等對待。