出席陸官校友會 鄭麗文促重啟核電公投、拚2028執政

中國國民黨主席鄭麗文今天出席陸官專修班校友會活動，回顧上任週年，她表示，唯有國民黨能捍衛憲法並力挺國軍，呼籲年底公投支持重啟核電，力拚勝選以在2028年重返執政。

中華民國陸軍軍官學校專修班校友會，今天在台中舉行團結大會暨紀念先總統蔣公誕辰及榮民節感恩會，鄭麗文、國民黨副主席季麟連、陸軍官校專修班校友會榮譽會長高喜沛與榮譽理事長謝抗建等人出席。

鄭麗文致詞時表示，今天是蔣公誕辰外，也是她上任黨主席剛好滿1年，回顧過去1年，面對嚴峻局勢、藍白在野整合及年底大選挑戰，她感謝大家相挺走過荊棘，現在也已經看見曙光。

提到國防與主權議題，鄭麗文說，要守住中華民國好不容易在台澎金馬所創建的民主奇蹟、經濟奇蹟，締造和平、穩定區域局勢是重中之重。國民黨堅定地守護國法、護憲、護民主，且最重視國軍、力挺國軍。

鄭麗文提到，今天買再多武器，如果國軍沒有士氣、沒有尊嚴，一切都是枉然。真正能夠捍衛中華民國，跟國軍堅定地站在一起的，只有中國國民黨。

提到能源政策，鄭麗文表示，國家安全不只是軍隊，防衛韌性最重要的韌性就是能源，錯誤的能源政策不但斷送國家安全、導致嚴重的通貨膨脹，在AI時代更是傷害國家的競爭力，民進黨錯誤的能源政策、反核的非核家園，白白地喪失國家的資源。

她呼籲，年底公投票要同意重啟核電，要堅定腳步、團結力量，11月28日讓國民黨贏得勝利，2028年才能重返執政，台海才能穩定，贏回真正信任的台灣，只有重返執政，全民才能夠享有下一個黃金30年。