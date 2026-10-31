同志遊行將登場 鄭麗君：平權必須在日常真正實踐

台灣同志遊行下午將於台北市政府前廣場舉行，行政院副院長鄭麗君今天透過社群表示，法律平權了不代表社會的偏見就會完全消除，平權必須在日常真正實踐，讓每一個人能不必隱藏與恐懼，能自主選擇愛與被愛。

第24屆台灣同志遊行下午將在台北市政府前廣場舉行，主題為「聲做伙聽，路做伙行」，遊行隊伍將分南、北兩路線自北市府前廣場出發。

鄭麗君今天透過臉書表示，法律平權了不代表社會的偏見就會完全消除，法律平權不是終點而是起點。平權必須真正實踐在日常生活的每一個角落裡，讓每一個人不必隱藏、不再恐懼，自主選擇去愛與被愛。

她還特別標註「讓愛自由」，鄭麗君說，謝謝一路上所有帶著堅定信念、不曾放棄的每一個人，接下來的社會平權之路仍需要大家繼續並肩前行。