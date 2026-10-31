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台灣同志遊行登場 鄭麗文扮「黑魔女」祝福：放下偏見看見愛

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
第24屆台灣同志遊行今天登場，國民黨主席鄭麗文今日於臉書發布影音表示，此次遊行適逢萬聖節，她特別裝扮為「黑魔女」梅菲瑟，在網路上與大家共同參與，表達對於同志遊行的祝福。圖／截自鄭麗文臉書影音
第24屆台灣同志遊行今天登場，國民黨主席鄭麗文今日於臉書發布影音表示，此次遊行適逢萬聖節，她特別裝扮為「黑魔女」梅菲瑟，在網路上與大家共同參與，表達對於同志遊行的祝福。圖／截自鄭麗文臉書影音

第24屆台灣同志遊行今天登場，國民黨主席鄭麗文今日於臉書發布影音表示，此次遊行適逢萬聖節，她特別裝扮為「黑魔女」梅菲瑟，在網路上與大家共同參與，表達對於同志遊行的祝福。

鄭麗文表示，6年前的今天，她曾經和國民黨青年團的夥伴們，一起走上街頭參加同志遊行。今天因為有重要的輔選行程，沒辦法親自到場，但她的祝福不會缺席。剛好今年同志遊行也在萬聖節這一天，她特別裝扮成黑魔女梅菲瑟，在網路上和大家一起參與。

鄭麗文表示，「在過去的童話裡，黑魔女總是被視為邪惡的象徵，但電影告訴我們，當我們放下偏見，才能看見一個人真正的模樣。」愛並不是只有王子與公主一種形式。如同電影裡的睡美人與黑魔女，沒有血緣的陪伴與守護，同樣可以是真愛、是家人。

鄭麗文強調，每個人都有不同的樣貌，每一份真誠的愛，都值得被理解與尊重。不被標籤定義，不讓偏見限制愛；祝福今年參與同志遊行的每一位朋友，都能勇敢做自己、自在愛所愛！「打破框架，無畏同行！Happy Pride！」

第24屆台灣同志遊行今天登場，國民黨主席鄭麗文特別裝扮為「黑魔女」梅菲瑟，在網路上與大家共同參與，表達對於同志遊行的祝福。圖／國民黨提供
第24屆台灣同志遊行今天登場，國民黨主席鄭麗文特別裝扮為「黑魔女」梅菲瑟，在網路上與大家共同參與，表達對於同志遊行的祝福。圖／國民黨提供

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