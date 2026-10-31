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賈永婕又提「純樸外套」 前綠委批：都道歉3次了 有必要恃寵而驕嗎？

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賈永婕又提「純樸外套」 前綠委批：都道歉3次了 有必要恃寵而驕嗎？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
101董事長賈永婕日前赴立院備詢，因外套穿搭被民進黨立委賴惠員批評「不夠純樸」。圖／取自賈永婕臉書
101董事長賈永婕日前赴立院備詢，因外套穿搭被民進黨立委賴惠員批評「不夠純樸」。圖／取自賈永婕臉書

台北101董事長賈永婕因赴立院備詢的外套穿搭，被民進黨立委賴惠員批評「不夠純樸」，賈永婕29日再度發文，要將捐出這件精品外套。民進黨前立委謝欣霓不滿地在臉書表示，得饒人處且饒人，「完全看不出這有什麼愛的感覺？只看得出仗勢欺人的樣子」。

賈永婕外套事件事後引發不小討論，連賴清德總統都聲援賈永婕，賴惠員也隨即公開向賈永婕3度道歉，這件外套也隨之暴紅，賈趁機行銷，炒了好一陣子。

賈永婕在29日再度提起這件外套，說因為是去年的款式，目前已經斷貨了，她幾經思考，決定捐出去「說真的，很捨不得」。

謝欣霓臉書批評，得饒人處且饒人，賴惠員已道歉3次，有必要無限上綱到這種程度嗎？完全看不出有什麼愛的感覺，只看得出仗勢欺人的樣子。

謝欣霓說，自己和賴惠員沒什麼感情，也覺得她在財政委員會的表達語意不當，「但人家也跟你道歉3次，少見有立法委員可以跟一個國營事業官派的董事長道歉3次」。

謝欣霓又提到，大家都故意忽略國慶煙火時，101還放了一個火鍋，不曉得代表什麼意涵？有必要恃寵而驕，無限上綱到這種程度嗎？

賈永婕 外套 綠委 謝欣霓 賴惠員

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