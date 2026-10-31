總統：立院若審查通過預算 0到18歲成長津貼拚明年實施

賴清德總統昨（30）日出席「2026年度青年百億海外圓夢基金計畫高雄成果展記者會」說，若明年立法院預算審查順利通過，政府將從明年起實施「0到18歲成長津貼」。

賴總統重申，政府規劃0至6歲每人每月補助5,000元，由家庭領取；6至18歲期間，則由家長領取其中2,500元，另外2,500元由政府預存為成長津貼，12年共計36萬元，並以二年期定期存款利率為最低保障，投資所得全數歸孩子所有，讓孩子未來有經費可以求學、出國拓展視野或創業。

賴總統提到，有青年到布拉格學習無人機相關技術，有助台灣推動無人機產業及強化國家安全。還有人出國交流魔術表演，高雄市是會展產業之都與藝術表演之都，如果未來能成為魔術表演之都，台灣將會是非常精彩、讓世界稱羨的國家。

賴總統指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」的前置計畫是教育平權，為了落實教育平權，他上任後推動公私立高中職免學費及私立大學學雜費補助，每年補助學生3萬5,000元，低收入戶另外增加2萬元，合計5萬5,000元；中低收入戶則另外增加1萬5,000元，合計5萬元。

他提到，過去教育部是直接補助學費，公立大學補助經費較私立大學多，然而能否考取公立大學並非僅取決於個人努力及學習能力，教育資源較少的弱勢偏鄉學生考取公立大學的機會較低。因此，政府改為直接補助學生，縮短學雜費差距。

他也說，政府持續推動「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私立大專校院學雜費補助，以及「0到18歲成長津貼」，確保任何家庭或偏鄉的孩子，只要想讀書都有資源。且無論是高中職或大專校院畢業，都能銜接「青年百億海外圓夢基金計畫」，這也是一項台灣維新計畫。