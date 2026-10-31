僑委會認晚宴邀白委 民眾黨要求道歉

近期軍中意外事件頻傳，半個月就有三條人命殞落，國防部自然有義務說明，化解外界疑慮，但國防部長顧立雄在立院卻擺出高姿態，對比在洪仲丘案時伸張人權的顧律師形象完全不同，除了換了位置換了腦袋，無疑又是一件「綠色雙標」。

2026-10-31 00:00