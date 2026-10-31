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僑委會認晚宴邀白委 民眾黨要求道歉
僑委會爭議不斷，上周遭民眾黨踢爆利用僑務晚宴替惹議去職的前委員長徐佳青慶生，僑委會一度以民眾黨立委蔡春綢也在場，可以詢問她為由來捍衛立場，還說是蔡春綢主動要參加晚宴。民眾黨立法院黨團批僑委會在臉書道歉，是「大街造謠，小巷道歉」，缺乏誠意，要求僑委會舉行記者會道歉。
僑委會代理委員長李姸慧前天備詢時表示，是蔡春綢主動要參加晚宴，遭蔡春綢辦公室提出紙本邀請函反駁。對此，僑委會官方臉書昨發文，有關十月廿九日立法院外交及國防委員會第八次全體委員會議，民眾黨立委洪毓祥質詢有關十月廿二日僑委會舉辦僑務委員會議邀蔡春綢出席身分一事，僑委會是以立法院世界台商之友會副會長身分邀請，特此更正說明，並向蔡春綢致歉。
蔡春綢表示，她是立法院世界台商之友會副會長，責任就是與海外台商、僑界互動。此次確實收到僑委會邀請函，並非自己主動要求出席。
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