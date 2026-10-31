外交部指導活動出包 無人機論壇手冊稱賴總統「台灣地區領導人」

「二○二六台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動昨日在台北舉行，副總統蕭美琴出席致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。不過，現場發生大會手冊將前總統蔡英文、現任總統賴清德稱為「台灣地區領導人」的烏龍。

這場論壇由外交部指導，財團法人無人機國際學院與台灣國防產業發展協會合辦。活動大會手冊在介紹台灣國防產業發展協會理事長吳明蔚時，將蔡英文稱為「前任台灣地區領導人」、賴總統稱為「現任台灣地區領導人」。

被發現後，主辦單位緊急將相關段落的文字塗黑，並且重新印製更正頭銜的頁面補上。

外交部對此表示，主辦單位於第一時間發現手冊中文翻譯內容有誤後，已立即採取補印正確頁面等補正措施，避免不當文字持續流傳，並對此次疏失表達歉意。

外交部表示，重視國家元首及前任元首的正確稱謂與國家定位，已要求主辦單位檢討相關校對流程，確保對外文件內容正確，避免類似情形再發生。

蕭美琴致詞時表示，台灣雖較晚切入無人系統領域，但憑藉半導體領先地位、精密工程與先進製造能力迅速趕上。如今更把無人系統視為國家最高戰略優先事項，結合國防政策與產業藍圖，打造世界級「無人機國家隊」，強化自我防衛與戰略嚇阻，並透過連結安全需求、民間創新與國際合作達成量產規模。

蕭美琴表示，台灣必須仰賴百分之百非紅供應鏈、邊緣ＡＩ與軟體定義創新，以及國際夥伴關係與無人機外交等三支柱，來鞏固台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心的地位。