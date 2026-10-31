聽新聞
0:00 / 0:00

外交部指導活動出包 無人機論壇手冊稱賴總統「台灣地區領導人」

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

「二○二六台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動昨日在台北舉行，副總統蕭美琴出席致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。不過，現場發生大會手冊將前總統蔡英文、現任總統賴清德稱為「台灣地區領導人」的烏龍。

這場論壇由外交部指導，財團法人無人機國際學院與台灣國防產業發展協會合辦。活動大會手冊在介紹台灣國防產業發展協會理事長吳明蔚時，將蔡英文稱為「前任台灣地區領導人」、賴總統稱為「現任台灣地區領導人」。

被發現後，主辦單位緊急將相關段落的文字塗黑，並且重新印製更正頭銜的頁面補上。

外交部對此表示，主辦單位於第一時間發現手冊中文翻譯內容有誤後，已立即採取補印正確頁面等補正措施，避免不當文字持續流傳，並對此次疏失表達歉意。

外交部表示，重視國家元首及前任元首的正確稱謂與國家定位，已要求主辦單位檢討相關校對流程，確保對外文件內容正確，避免類似情形再發生。

蕭美琴致詞時表示，台灣雖較晚切入無人系統領域，但憑藉半導體領先地位、精密工程與先進製造能力迅速趕上。如今更把無人系統視為國家最高戰略優先事項，結合國防政策與產業藍圖，打造世界級「無人機國家隊」，強化自我防衛與戰略嚇阻，並透過連結安全需求、民間創新與國際合作達成量產規模。

蕭美琴表示，台灣必須仰賴百分之百非紅供應鏈、邊緣ＡＩ與軟體定義創新，以及國際夥伴關係與無人機外交等三支柱，來鞏固台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心的地位。

無人機 賴總統 蕭美琴

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外交部指導「無人機論壇」 貴賓致詞書面資料竟稱蔡英文、賴總統為「台灣地區領導人」

鞏固台無人機供應鏈亞洲中心地位 副總統提3大支柱

巴基斯坦一度對台關閉領空 林佳龍：損人不利己

巴基斯坦一度對我禁航 林佳龍：凸顯台灣參加國際民航組織重要性

相關新聞

冷眼集／人權何在 從洪仲丘到女中尉 綠雙標再現

近期軍中意外事件頻傳，半個月就有三條人命殞落，國防部自然有義務說明，化解外界疑慮，但國防部長顧立雄在立院卻擺出高姿態，對比在洪仲丘案時伸張人權的顧律師形象完全不同，除了換了位置換了腦袋，無疑又是一件「綠色雙標」。

社群炸鍋 轟顧立雄「屠龍者成惡龍」

陸軍二○六旅日前發生王姓女中尉疑生前被霸凌，一名自稱海軍士官長在社群平台Threads發文點名民進黨立委、台北市長候選人沈伯洋，同時還是外交及國防委員會的立委能關心此事，也有人指國防部長顧立雄曾是洪仲丘案律師，批民進黨「屠龍者終成惡龍」。

206旅風暴 徐巧芯打臉沈伯洋 質疑軍中霸凌

陸軍二○六旅近期風波不斷，除了九月發生王姓女中尉疑似遭霸凌墜樓身亡，近日還傳出義務役男服役期間，財物遭軍中同袍偷竊。民進黨台北市長候選人、立委沈伯洋稱他第一時間向國防部反映此案，但隨即被國民黨立委徐巧芯打臉，她在九月廿三日就已詢問國防部並回應陳情人。

外交部指導活動出包 無人機論壇手冊稱賴總統「台灣地區領導人」

「二○二六台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動昨日在台北舉行，副總統蕭美琴出席致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。不過，現場發生大會手冊將前總統蔡英文、現任總統賴清德稱為「台灣地區領導人」的烏龍。

僑委會認晚宴邀白委 民眾黨要求道歉

僑委會爭議不斷，上周遭民眾黨踢爆利用僑務晚宴替惹議去職的前委員長徐佳青慶生，僑委會一度以民眾黨立委蔡春綢也在場，可以詢問她為由來捍衛立場，還說是蔡春綢主動要參加晚宴。民眾黨立法院黨團批僑委會在臉書道歉，是「大街造謠，小巷道歉」，缺乏誠意，要求僑委會舉行記者會道歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。