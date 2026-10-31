206旅風暴 徐巧芯打臉沈伯洋 質疑軍中霸凌

陸軍二○六旅近期風波不斷，除了九月發生王姓女中尉疑似遭霸凌墜樓身亡，近日還傳出義務役男服役期間，財物遭軍中同袍偷竊。民進黨台北市長候選人、立委沈伯洋稱他第一時間向國防部反映此案，但隨即被國民黨立委徐巧芯打臉，她在九月廿三日就已詢問國防部並回應陳情人。

陸軍步兵二○六旅近日發生兩起風波，九月時傳出一名義務役男服役時，手機、錢財遭同袍偷竊後向憲兵隊報案，卻遭幹部指責、吃案。事後爆料者在網路發文指，向沈伯洋陳情卻沒被回應。沈伯洋在本月廿九日說，收到陳情是連假期間（指十月廿三至廿六日），收假後趕快打電話給國防部，國防部也說他是第一時間關心這案子的人，目前還在等國防部提出說明。

但隨即徐巧芯在臉書上打臉沈伯洋指，她收到陳情案是九月廿一日，團隊立刻詢問國防部，當天晚上八時得到國防部答覆，並在九月廿三日向陳情人回覆。徐巧芯還原說，這名陳情人疑似在軍中被偷了錢，但案子沒被往上呈報，疑似被吃案，而這名陳情人十月又繼續將更完整的陳情信，交給她與沈伯洋，但沈伯洋一樣都還沒回覆。

至於九月卅日發生王姓女中尉疑似遭霸凌墜樓身亡案。徐巧芯說，十月二日王姓女中尉的哥哥向她陳情，稱妹妹疑似有在單位被霸凌的現象，中間想換單位，結果換單位後精神狀況不好，就醫後有自傷傾向，當天墜樓的天台上沒有監視器，外界不曉得王姓女中尉發生何事？

徐巧芯說，墜樓案發生後，第一時間六軍團竟稱「沒有霸凌」，後來爆料者曝光中尉生前遭言語霸凌的錄音檔後，軍方就送地檢署處理。軍方一開始稱沒霸凌，為何又要送地檢，顯然是第一時間不願面對。

立法院外交及國防委員會廿九日邀請國防部等部會，專案報告近三年來「涉及職場霸凌、不當管理、性平、自傷類型案件之處置」並備質詢。國防部長顧立雄答覆立委質詢時指王姓女中尉不適應部隊生活，之後心輔機制也有介入等，引發立委和死者家屬的不滿。顧立雄昨天緊急止血表示，已將二○六旅長和政戰主任調職，會做適切處分。

徐巧芯表示，當初顧立雄身為陸軍下士洪仲丘的律師，替洪仲丘辯護，如今做了國防部長卻不去照顧軍人，軍中發生霸凌案好幾件都與不當管教有關，軍中諮商案件也愈來愈多，表示軍中管理文化出問題，顧立雄必須正視這些陳情人的聲音。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980