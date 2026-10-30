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李冠德涉霸凌遭火速拔官調回 政院核定康嘉棋接駐日內瓦處長
駐日內瓦辦事處長李冠德涉霸凌案經調查成立，已被調離現職並調回外交部本部，外交部火速選定新任處長由NGO事務會副執行長康嘉棋接任，已獲行政院核定。
行政院已核定，NGO事務會副執行長康嘉棋調升駐日內瓦處長。康嘉棋為職業外交官，畢業於政治大學外交學系碩士，推動台灣國際參與經驗豐富，除NGO國際參與，也曾推動聯合國婦女地位委員會（CSW）相關之「台灣性別平等週」（TGEW）系列活動、體育多元外交等議題推動。
此外，駐南非代表廖文哲調任大使回部辦事，駐開普敦處長陳瑩莉調升駐南非代表；駐加拿大代表處組長黃建財調升駐開普敦處長；駐杜拜總領事陳俊吉調任駐菲律賓代表處組長，資電處副處長呂炳舜調升駐杜拜處長。
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