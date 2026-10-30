李冠德涉霸凌遭火速拔官調回 政院核定康嘉棋接駐日內瓦處長

立法院今三讀通過由國民黨團與民眾黨團共同提案的「刑法」第185條之3修正案，將毒駕再犯致死刑責納入10年以上有期徒刑、無期徒刑，最高可判處死刑。面對過去諸多無辜民眾因毒駕喪命的悲痛案例，民進黨立委及縣市長候選人今日卻集體缺席表決，國民黨團對此強烈譴責，認為這是對廣大反毒駕民意的嚴重背叛。

2026-10-30 17:09