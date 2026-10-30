毒駕再犯可判死 藍白酸綠委表決落跑…民進黨團：扭曲事實

立法院會今天三讀，毒駕再犯可判死，該條文表決時，綠委僅支持行政院版本，並未對藍白版本投票表態，藍白批評這是落跑。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨明明知道各方提案內容，卻把對立法程序及條文內容的質疑，抹黑成縱容犯罪，這是嚴重扭曲事實、惡意栽贓。

莊瑞雄指出，國民黨、民眾黨今天中午12時33分才提出共同再修正動議，下午1時就開始表決，中間僅隔27分鐘，內容又與周三朝野協商的版本不同，請問國民黨版本究竟何時逐項討論過？犯罪構成要件、刑度及適用上的爭議，又何時釐清過？

莊瑞雄說，7月22日司法及法制委員會審查時，並未進入逐條審查的各項討論就將條文保留送院會；10月28日黨團協商，也未就各項條文進行實質討論，藍白今天再提出不同內容，不能拿先前開過會、各黨有人參與協商，就宣稱最後表決的版本已經充分討論。

莊瑞雄表示，涉及刑法重大修正，尤其納入死刑，更應釐清犯罪構成要件、故意與過失的區別、刑度是否符合罪責，以及法院如何適用，這些都是立法院應負起的責任，且民進黨立委李坤城提出最高死刑的版本，已足以戳破國民黨將民進黨抹黑為縱容毒駕的說法

莊瑞雄指出，每一起毒駕傷亡，背後都是一個家庭難以彌補的傷痛，民進黨對嚴懲毒駕的立場沒有模糊空間，也正因為人命珍貴，所以立法更不能草率，藍白應該交代，為什麼草率提出版本就要急著表決，而不是迴避程序爭議，再把質疑的人抹黑成縱容犯罪。

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