龔明鑫盼支持撥補中油台電 許宇甄：務實審查但不能取代能源檢討

經濟部長龔明鑫表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣物價漲幅恐超過3%，盼立法院支持追加預算撥補台電、中油。對此，國民黨團書記長許宇甄表示，穩定物價、減輕民眾生活負擔，是朝野共同責任，國民黨團理解國際能源價格波動對國營事業及民生物價帶來的壓力，對於有助穩定油電價格、維持民生與產業正常運作的相關預算，秉持務實態度審慎評估。

許宇甄指出，台電、中油肩負穩定能源供應與物價的重要任務，若因財務壓力造成油電價格大幅波動，最終受到影響的仍是一般家庭、中小企業及基層勞工。

許宇甄認為，相關撥補預算不能只從國營事業財務角度思考，更應考量整體經濟與民生需求。國民黨團將要求經濟部充分說明撥補必要性、資金用途及預期效益，讓每一分預算都能真正發揮穩定物價的效果。

許宇甄表示，國際能源價格波動固然是重要因素，但政府也必須正視能源結構、燃料採購成本及國營事業經營效率等長期問題。撥補可以緩解短期財務壓力，卻不能取代能源政策的全面檢討。經濟部應提出具體的財務改善與能源供應規劃，避免國營事業長期仰賴政府預算挹注。

許宇甄強調，國民黨團對追加預算將以民生優先、專業審查為原則，相關撥補項目仍須經過黨團討論及立法院審議。國會監督不是為了阻擋民生預算，而是確保預算用在人民真正需要的地方。穩定物價要有作為，能源改革也不能缺席，政府應同時拿出短期穩價與長期改善的具體方案。