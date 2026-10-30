毒駕致死可判死三讀 許宇甄轟綠營「如忍者龜集體神隱」

立法院今三讀通過由國民黨團與民眾黨團共同提案的「刑法」第185條之3修正案，將毒駕再犯致死刑責納入10年以上有期徒刑、無期徒刑，最高可判處死刑。面對過去諸多無辜民眾因毒駕喪命的悲痛案例，民進黨立委及縣市長候選人今日卻集體缺席表決，國民黨團對此強烈譴責，認為這是對廣大反毒駕民意的嚴重背叛。

國民黨團書記長許宇甄指出，今日院會上演了最荒謬的「反民意現形記」。攸關全台人民生命安全的「毒駕致死死刑入法」三讀表決中，全場出席59人，共有57票絕對多數支持，徹底展現社會對毒駕零容忍的強烈共識。

許宇甄說，反觀民進黨團，僅推派莊瑞雄委員一人投下反對票，包含沈伯洋、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆、何欣純、陳素月、陳瑩、劉建國、王美惠、蔡易餘等大批有意角逐縣市首長的綠營立委，竟宛如「忍者龜」般集體神隱。這些平時高喊守護全民、積極爭取百里侯的政治人物，在面對大是大非前，居然選擇逃避表決、迴避民意檢驗。

國民黨團質疑，綠營立委集體神隱的原因不言可喻。這些立委心裡非常清楚，反對修法勢必成為全民公敵；但若順應民意，又恐忤逆黨中央與行政高層的意志。在缺乏道德勇氣與社會正義的情況下，他們最終選擇與高層站在同一陣線，以最懦弱的「集體缺席」方式企圖蒙混過關，這不僅是欺騙選民，更是公然對抗民意。

國民黨團嚴正聲明，這群民進黨百里侯候選人的缺席，不僅是對受害家屬的二度傷害，更是對台灣社會安全的冷血背叛。平時搶盡資源與版面，遇到人命關天的法案卻逃得不見人影；若連在立法院按下表決器、保護市民免受毒駕威脅的擔當都沒有，未來地方若發生重大治安危機，難道也要如同今日一般棄城神隱？人民絕對看在眼裡。

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