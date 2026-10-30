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酸毒駕修法綠委集體落跑 民眾黨團：政院再不副署包庇毒駕殺人？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院今天三讀修正通過「刑法」第185條之3，將毒駕致死大幅提高至7年以上有期徒刑，經有罪確定於10年內再犯致死者將處以死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。攝影唐筱恬。
立法院今天三讀修正通過「刑法」第185條之3，將毒駕致死大幅提高至7年以上有期徒刑，經有罪確定於10年內再犯致死者將處以死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。攝影唐筱恬。

立法院今三讀修正「刑法」第185條之3，毒駕再犯致死最高可判死，表決時民進黨立委沈伯洋等綠委未投票。對此，民眾黨立院黨團表示，民進黨團上演集體落跑，民進黨政府還要繼續護航犯罪？

民眾黨團表示，毒駕悲劇層出不窮，去年一名33歲男子吸食「喪屍煙彈」依托咪酯及安非他命後無照駕車上路，撞死出門倒垃圾的73歲陳姓老翁，還波及3人受傷，最後基隆地院只判7年8個月有期徒刑，讓死者家屬當場痛哭失聲、無法接受。

民眾黨團指出，近日更有新北市中和母女在停等紅燈時，遭毒駕者攔腰撞上，一死一重傷，天倫夢碎。面對新興毒品氾濫、吸食年齡不斷下降，毒駕者成為馬路上不定時炸彈，執政黨卻一再延宕修法，行政院所提出的版本「毒駕致死」最低刑度竟只有五年，誰能接受？

民眾黨團說，吸毒本就是犯罪，吸毒駕車之累犯更是惡行重大。面對毒駕充斥，民眾黨團早已提出「刑法」第185條之3的修正草案，今日再針對毒駕再犯致人於死加重刑責，並將死刑納入法定刑範圍，以強化刑罰的嚇阻效果。本次修法旨在落實罪責相當原則，遏止毒駕者心存僥倖、漠視他人生命的行為，讓司法不再輕縱重大危害公共安全者，恣意剝奪人民生命。

民眾黨團表示，院會表決前，三黨團進行了相關法條的討論，但表決時民進黨團卻大玩文字遊戲，上演集體落跑，又在高呼沒有討論、粗糙立法。事實上，相關法案早已提出超過一年，是民進黨政府一再以拖待變，不斷以「酒毒駕致死可能是過失殺人，刑度不宜太高」來推託，還有立委公然質疑「毒駕判死刑是否符合比例原則？」

民眾黨團批評，這句話請民進黨立委去對著因毒駕而家破人亡的受害者家屬說，當毒駕者明知自己吸食毒品，仍然選擇發動引擎、開車上路，最後撞死無辜民眾的那一刻，大立委還要幫忙辯稱「他只是不小心」，幫忙淡化其罪責與對公共安全的漠視嗎？民進黨立委已經在投票落跑，民進黨政府還要繼續護航犯罪？

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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