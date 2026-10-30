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爆白河水庫水源區逾公頃濫伐整地 環團批中央與台南市府長期裝瞎縱容

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華（左）、常務理事吳麗慧（右）等人今舉行記者會。圖／台灣水資源保育聯盟提供
台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華（左）、常務理事吳麗慧（右）等人今舉行記者會。圖／台灣水資源保育聯盟提供

民眾黨立委陳昭姿辦公室今攜青年農民及環團舉行記者會，指控白河水庫自來水水質水量保護區及特定水土保持區遭濫墾濫伐，對下游水資源與防洪治理造成嚴重衝擊；環團也公布多起違法案的具體空拍與現地蒐證影像，批評中央與地方主管機關長期裝瞎縱容。

陳昭姿辦公室表示，中央耗資10多億元前瞻預算完成白河水庫繞庫排砂工程，地方政府及水庫管理單位農田水利署卻放任上游水源保護區大肆砍樹整地；大雨沖刷下，土砂經排砂隧道直衝急水溪，造成下游河道急遽淤積、周邊農田頻遭漫淹。

陳昭姿辦公室指出，雖然政府為此再編列十多億元前瞻公帑，陸續改建跨溪橋梁，但是如果繼續放任上游白河水庫「集水區濫墾、排砂淤積、公帑擦屁股改建橋梁」的惡性循環，急水溪將是馬太鞍溪第二。

台南農民青年張令騰指出，他家農地約有８公頃在急水溪附近，這40年的洪水不斷地吞食耕作面積，泥沙淤積嚴重，至今農地增高最少200公分以上，遠高於馬太鞍溪的60公分。只要颱風來，加上白河水庫放水，農地必定會被淹沒，農民不得不放棄耕作渡槽左側的6公頃綠竹園，租給代耕業者種植半年玉米，另半年荒廢。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，志工進行現地空拍及現勘，多筆土地自2025 年起大面積動工砍樹整地，疑似要開發露營基地。此外，該區緊鄰「雨露森林景觀咖啡」周邊，現場疑似私設大型排水設施，直接通往水源區。

陳椒華質疑，在嚴格管制的自來水水質水量保護區與特定水土保持區內，是否有合法申請水土保持與排汙許可？主管機關為何任由商業設施排放汙水與泥沙汙染水源？2026年內政部國土署國土變異平台資料將該地列入變異點，台南市政府至今沒有查核違規，甚至還大幅擴大，國土變異平台形同破功。

陳椒華指出，山裏咖啡周邊聯外道路自2018年起陸續遭開挖整地，台南市政府農業局涉於2024年編列公帑補助經費，為聯外道路全面鋪設水泥路面，形同以公共預算為違法業者量身服務。

陳椒華再指出，環團調閱內政部國土管理署「國土利用監測整合資訊網」衛星影像比對，發現遭開挖整地的明確熱區中，兩處變異點被地方政府提報為「非違規」，另兩處大面積裸露動工點「完全未被標列變異點」。

台灣水資源保育聯盟吳麗慧常務理事指出，白河水庫原總庫容2509萬立方公尺，因淤積嚴重，2017年總庫容僅剩約41%。中央投入17.5億元前瞻預算施作繞庫排砂工程，原本是為延壽水庫，但在集水區濫墾未歇的情況下，強降雨時排砂隧道直接將萬噸泥沙排入急水溪。

吳麗慧批評，急水溪上游至下游因河床長年嚴重淤積、通洪斷面已嚴重不足，三座跨溪大橋改建經費累計高達十多億元，主要皆來自公帑與前瞻基礎建設預算。政府一邊花大錢補助工程防洪造橋，另一邊卻放任集水區砍樹整地製造土石流與淤積，中央與地方政府都生病了？

環團訴求，嚴查嚴辦並勒令停工復原，全面清查圖利刑責與公帑流向，究責國土變異點提報造假，檢討通報機制，並終結「上游濫墾、中央排砂、下游淹水造橋」惡性循環。

環團 水庫 白河 台南 陳昭姿

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