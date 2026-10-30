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高雄市議員陳善慧疑涉光電廢土弊案交保 發聲明強調清白問政

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市議員陳善慧（中）不競選連任，改推兒子陳冠宇（右）參選左楠區市議員。陳善慧發聲明強調自己清白問政，真誠服務鄉親的初衷不變。圖／陳善慧提供
高雄市議員陳善慧（中）不競選連任，改推兒子陳冠宇（右）參選左楠區市議員。陳善慧發聲明強調自己清白問政，真誠服務鄉親的初衷不變。圖／陳善慧提供

高雄市無黨籍市議員陳善慧疑涉綠能光電廢土清運弊案，橋頭地檢署昨發動搜索並在複訊後聲請羈押，法院最後裁定250萬元交保。陳善慧發出聲明表示，他尊重司法、清白問政，已獲法院裁定具保未被羈押，請外界勿引用不實報導。

橋檢昨日持法院搜索票前往高市議會及陳善慧住處等處所執行搜索，查扣相關涉案事證，並將其傳喚到案說明，昨晚深夜向法院聲請羈押禁見。

法官考量現階段偵查進度及現有證據結構後，認為雖有羈押原因，但無全部羈押之必要，今天凌晨裁定陳善慧以250萬元交保，並諭知禁止接觸同案共犯與證人。陳善慧於今天凌晨3時30分許完成交保並獲釋，但檢方不排除提起抗告。

陳善慧疑似涉入光電弊案引發地方譁然，恐衝擊兒子陳冠宇的市議員選情。對此，陳善慧今天下午發聲明指出，他數十年來深耕左楠地區，秉持清白問政，真誠服務鄉親初衷，始終如一。針對此次司法調查，堅信自己的清白，尊重司法機關依法調查，對於偵查需要將全力配合，期盼事實早日釐清，還原真相。

陳善慧澄清，他已獲法院裁定具保，多家媒體報導稱他被法定裁定羈押獲准，與事實不符，請各界切莫引用不實報導。

陳冠宇表示，他看著父親長年為左營、楠梓的發展鞠躬盡瘁，父親多年來深耕基層、問政清廉，始終秉持認真做事、用心服務的精神，絕對禁得起最嚴格的考驗。

陳冠宇競選總部強調，目前競選團隊運作一切正常，各項選務工作仍將堅定、穩健持續推進。

議員 光電 弊案

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