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毒駕再犯致死可判死 洪孟楷：民進黨僅支持關5到12年 人命那麼廉價？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今日三讀修正通過國民黨團、民眾黨團共提的「刑法」第185條之3，毒駕致死可判處死刑入法。國民黨團首席副書記長洪孟楷下午表示，民進黨支持毒駕致死處5到12年有期徒刑，人命有那麼卑微、廉價嗎？記者屈彥辰／攝影
立法院今日三讀修正通過國民黨團、民眾黨團共提的「刑法」第185條之3，毒駕致死可判處死刑入法。國民黨團首席副書記長洪孟楷下午表示，民進黨支持毒駕致死處5到12年有期徒刑，人命有那麼卑微、廉價嗎？記者屈彥辰／攝影

立法院今日三讀修正通過國民黨團、民眾黨團共提的「刑法」第185條之3，毒駕再犯致死可判處死刑入法。國民黨團首席副書記長洪孟楷下午表示，民進黨支持毒駕致死處5到12年有期徒刑，人命有那麼卑微、廉價嗎？

立法院今三讀通過刑法第185條之3修正，毒駕再犯致死最高可判死入法。

洪孟楷說明，毒駕致死可判處死刑入法，真正有效遏阻毒駕發生。過去有太多令人悲痛的案例，若按行政院現行版本，毒駕致死處3到10年的有期徒刑，行政院面對毒駕致死案件頻傳，所提出來的修法只有增加2年刑責，變成處5年到12年有期徒刑，這完全不符合比例原則，也無法有效遏阻毒駕犯罪。

洪孟楷表示，毒駕致死最高可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，用這樣子的修法，才能真正遏阻毒駕，並實現公平正義。

洪孟楷指出，遺憾的是民進黨今日全部棄權、棄守，直接離開議場，這樣的傲慢態度是想縱容毒駕犯罪嗎？另外，所謂的沒有討論非事實，共有近60位委員提出不同版本，都針對刑法第185之3條修法，民進黨也有委員提案，換言之早就在委員會裡做過充分討論。

洪孟楷表示，周三朝野協商時，更講說各黨團應該要回去，負責任的把各自委員的版本整合成可再協商的版本。今天上午為什麼會到11時左右才召開院會，就是因為都在協商。在這過程裡，民進黨團總召蔡其昌、黨團幹事長莊瑞雄、黨團書記長范雲也都充分參與。

洪孟楷質疑，如果民進黨都有參與協商，出來卻說沒有討論，這根本不是事實，還出來抹黑造謠，非常遺憾。民進黨今天支持的是毒駕致死處5到12年有期徒刑，他要問，一條人命有那麼卑微嗎？一條人命有那麼廉價嗎？處5到12年有任何嚇阻效果嗎？

洪孟楷說明，毒駕致死可判處死刑入法，就是回應社會民意，更是告訴國人，毒駕零容忍不是口號，是真實的行動。任何人如果在台灣毒駕撞死人，可能有死刑刑責。

洪孟楷強調，未來請法官傾聽民意，了解民眾的需求、對於公平正義的渴望，該判死刑就判死刑，不要再讓毒蟲有僥倖逃脫的空間。「行霹靂手段，方顯菩薩心腸」，不是好殺，而是要真正讓公平正義在台灣社會實現，降低毒駕案件。

洪孟楷 毒駕 民進黨

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