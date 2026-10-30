聽新聞
0:00 / 0:00

外交部指導「無人機論壇」 貴賓致詞書面資料竟稱蔡英文、賴總統為「台灣地區領導人」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
蕭美琴副總統出席「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動，致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。圖／總統府Flicker相簿
蕭美琴副總統出席「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動，致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。圖／總統府Flicker相簿

「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動」今天在台北舉行，蕭美琴副總統出席致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將透過「100%非紅、可信賴供應鏈」等三大面向，努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。

「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動」由外交部指導、財團法人無人機國際學院與台灣國防產業發展協會合辦。

活動大會手冊在介紹台灣國防產業發展協會理事長吳明蔚時，一度將前總統蔡英文和現任賴清德總統稱為「台灣地區領導人」，被發現後緊急將相關段落的文字塗黑，並且重新印製更新正確頭銜的頁面補上。

蕭美琴在致詞時表示，台灣雖較晚切入無人系統領域，但憑藉半導體領先地位、精密工程與先進製造能力迅速趕上。如今更把無人系統視為國家最高戰略優先事項，結合國防政策與產業藍圖，打造世界級「無人機國家隊」，強化自我防衛與戰略嚇阻，並透過連結安全需求、民間創新與國際合作達成量產規模。

蕭美琴進一步表示，為了鞏固台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心的地位，必須仰賴3大支柱，首先是提供「100%非紅、可信賴供應鏈」，確保微處理器、飛控系統、光學酬載與電池均符合最高資安與運作完整性標準。

其次是「邊緣AI與軟體定義創新」，將邊緣AI整合至自主平台，實現即時決策、感測器融合及無GPS環境下的導航能力。

第三則是「國際夥伴關係與無人機外交」，透過共同研發、技術移轉與共同生產擁抱全球合作，發揮台灣在研發、OEM與規模化量產的優勢。他舉例今年6月出訪帛琉時，外交部準備均贈4架用於海事巡邏及救援訓練的無人機，強調台灣已經透過無人機國際學院，和當地合作，協助建立無人機操作和海上執法能量。

「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動，大會手冊一度將前總統蔡英文和現任賴清德總統稱為「台灣地區領導人」，緊急將相關段落的文字塗黑。圖／讀者提供
「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動，大會手冊一度將前總統蔡英文和現任賴清德總統稱為「台灣地區領導人」，緊急將相關段落的文字塗黑。圖／讀者提供

蕭美琴副總統出席「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動，致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。圖／總統府Flicker相簿
蕭美琴副總統出席「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動，致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。圖／總統府Flicker相簿

蕭美琴 無人機 供應鏈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨家專訪／烏克蘭無人機指揮官給台海防衛的啟示

鞏固台無人機供應鏈亞洲中心地位 副總統提3大支柱

巴基斯坦一度對台關閉領空 林佳龍：損人不利己

巴基斯坦一度對我禁航 林佳龍：凸顯台灣參加國際民航組織重要性

相關新聞

黃仁勳身邊傳共諜 劉世芳：若違台灣法令 處理完後看是否適時驅逐

據紐約時報報導，一名新加坡企業女性高管接近輝達執行長黃仁勳，美國官員認定她是中國間諜，涉嫌替北京蒐集情報。對此，陸委會副主委梁文傑說，具體情況掌握中。內政部長劉世芳則表示，若有違反台灣國安法令，以台灣法律處理完後，才會是否適時驅逐出境。

總統：立院若審查通過預算 0到18歲成長津貼拚明年實施

賴清德總統昨（30）日出席「2026年度青年百億海外圓夢基金計畫高雄成果展記者會」說，若明年立法院預算審查順利通過，政府將從明年起實施「0到18歲成長津貼」。

謝典霖案擴大偵辦 彰縣議長之爭添變數

彰化縣議長謝典霖涉嫌貪汙案，檢調前天搜索縣議會等三十處，帶回三十六人訊問至昨天凌晨，陳姓秘書長等六名行政人員交保。謝典霖羈押期限十一月十八日屆滿，司法偵辦與議長選舉布局受到各界關注。

外交部指導活動出包 無人機論壇手冊稱賴總統「台灣地區領導人」

「二○二六台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動昨日在台北舉行，副總統蕭美琴出席致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。不過，現場發生大會手冊將前總統蔡英文、現任總統賴清德稱為「台灣地區領導人」的烏龍。

僑委會認晚宴邀白委 民眾黨要求道歉

僑委會爭議不斷，上周遭民眾黨踢爆利用僑務晚宴替惹議去職的前委員長徐佳青慶生，僑委會一度以民眾黨立委蔡春綢也在場，可以詢問她為由來捍衛立場，還說是蔡春綢主動要參加晚宴。民眾黨立法院黨團批僑委會在臉書道歉，是「大街造謠，小巷道歉」，缺乏誠意，要求僑委會舉行記者會道歉。

李冠德涉霸凌遭火速拔官調回 政院核定康嘉棋接駐日內瓦處長

駐日內瓦辦事處長李冠德涉霸凌案經調查成立，已被調離現職並調回外交部本部，外交部火速選定新任處長由NGO事務會副執行長康嘉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。