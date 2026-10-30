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蕭美琴：三大核心支柱 台灣鞏固無人機民主供應鏈地位

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
蕭美琴副總統出席「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動，致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。圖／取自總統府Flicker相簿
蕭美琴副總統出席「2026台灣無人機國際論壇」暨「無人機國際學院」開幕活動，致詞時表示，無人系統已經是國家最高戰略優先事項，將努力確保台灣成為亞洲民主無人機供應鏈中心。圖／取自總統府Flicker相簿

副總統蕭美琴30日出席「2026台灣無人機國際論壇暨無人機國際學院開幕活動」。她表示，政府致力打造世界級「無人機國家隊」。持續透過100%非紅供應鏈、發展邊緣運算與軟體定義創新、推動國際夥伴關係與「無人機外交」等三大核心支柱，鞏固台灣作為無人機民主供應鏈亞洲中心的地位。

蕭美琴以英文致詞說，從政府的角度來看，無人機的應用遠遠超越了國防部與海巡署的範疇。在農業、交通、教育、公共基礎設施及其他領域也有許多民生應用。發展無人機產業也需要跨部會合作，參與的機關包括經濟部、數位發展部，也有中山科學研究院、工業技術研究院等政府支持的機構。

蕭美琴表示，國安會議及其他政府機關也積極投入，協調跨部會合作，確保無人機的應用、市場開發、生產，以及打造無人機國家隊所涉及的相關技術工作都能相互整合。外交部更廣泛的參與「無人機外交」工作，都將做出重要貢獻。

蕭美琴指出，籌組無人機國際學院的領導團隊，匯集了國防與安全、國際合作以及產業創新三大領域的力量，彰顯了重要的里程碑，也呼應今天的主題：台灣作為無人機民主供應鏈的亞洲中心。

她說，大家齊聚一堂，正值科技創新、全球安全及供應鏈韌性的關鍵時刻。無人機重新定義國防，提升災害應變能力，也改變物流運作模式。無人機不再只是扮演輔助角色，而是不可或缺的重要關鍵，也已成為公共政策以及私部門創新不可或缺的一環。

蕭美琴提到，雖然台灣投入無人載具領域的時間較部分國家晚，但在半導體、精密工程及先進製造方面的優勢，讓我方能夠迅速迎頭趕上。台灣無人機產業已加速成長，今年上半年的出口額就已超越去年一整年。

她強調，我方將無人系統視為國家戰略的最優先事項之一，國防政策與產業發展藍圖相互配合，以打造世界級的「無人機國家隊」，同時強化自我防衛與戰略嚇阻能力，並帶來促進國內產業參與及成長的附加效益。策略是結合安全需求、民間創新與國際合作，擴大產業規模並提升產能。

蕭美琴表示，無人機國際學院在這個公私協力的生態系中扮演關鍵夥伴的角色，協助促進國內製造業者與國際友人之間更多的合作，對此她表達肯定之意。為鞏固台灣作為無人機民主供應鏈亞洲中心的地位，發展藍圖以三大核心支柱為基礎：

首先，打造百分之百非紅、值得信賴的供應鏈。

在當今的科技經濟中，信任至關重要。鑒於威權政體善於利用後門程式及各國對供應鏈的依賴，民主國家需要安全的替代方案。台灣致力提供百分之百非紅供應鏈，確保微處理器、飛行控制器、光學酬載及電池，在資通安全及系統運作完整性方面，均符合最高標準。

第二，發展邊緣運算與軟體定義的創新。

軟體如今已成為無人機技術差異化的關鍵。台灣正將邊緣運算整合至自主運作平台，使其具備即時決策、感測器融合，以及在全球定位系統（GPS）訊號失效時的導航能力。我方運用半導體與AI生態系的優勢，為夥伴提供次世代平台。

第三，推動國際夥伴關係與「無人機外交」。

台灣無法單獨建立這條供應鏈。在建構國內生態系的同時，也透過共同研發、技術移轉、共同生產及採購，積極推動全球合作。儘管各界對無人系統的需求廣泛，能夠大規模製造的國家卻不多。台灣在研發、代工及量產方面的優勢，使我方成為共同生產的理想夥伴。

蕭美琴 無人機 供應鏈

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