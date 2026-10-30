鞏固台無人機供應鏈亞洲中心地位 副總統提3大支柱

副總統蕭美琴今天說，為鞏固台灣作為無人機民主供應鏈的亞洲中心地位，台灣以3大核心支柱發展，第1是建立100%可信賴的非紅供應鏈，第2為邊緣人工智慧和軟體定義創新，第3是國際合作與無人機外交，台灣是理想的合作生產夥伴。

蕭副總統上午出席台灣無人機國際論壇暨無人機國際學院開幕活動，並發表致詞，外交部長林佳龍、國防部副部長徐斯儉、經濟部政務次長何晉滄、中科院長李世強等人出席，以及多國駐台使節亦出席與會。

蕭副總統提到，雖然台灣進入無人機領域的時間較晚，但台灣在半導體、精密工程與先進製造領域的領先優勢，能使台灣迅速迎頭趕上，台灣無人機產業正在加速發展，今年上半年的出口額已超過去年全年。

蕭副總統表示，在總統賴清德的遠見下，台灣的國防政策和產業發展，旨在打造世界一流的「無人機國家隊」，從而加強自我防衛能力與戰略嚇阻力，因此策略是將對安全的需求，與民用創新及國際合作結合，實現產業規模和產能。

蕭副總統讚揚無人機國際學院（Global UAVAcademy, GUAVA）在公私合作生態系統所發揮的關鍵作用，促進台灣廠商與國際夥伴的更多合作。

為鞏固台灣作為無人機民主供應鏈的亞洲中心，蕭副總統揭示3大核心支柱發展路徑，第1是建立100%可信賴的非紅供應鏈，專制政權利用後門與供應鏈依賴性，民主國家需要安全的替代方案，台灣致力打造100%非紅供應鏈，確保微處理器、飛行控制器等符合網路安全和運作完整性的最高標準。

第2，蕭副總統提到，邊緣人工智慧（Edge AI）和軟體定義創新（Software-Defined Innovation），軟體已成為無人機技術的關鍵差異化因素，台灣正將邊緣人工智慧融入自主平台，以實現即時決策、感測器融合以及在無GPS環境的導航，憑藉強大的半導體和AI生態系統，台灣為合作夥伴提供下一代平台。

第3，蕭副總統談及，國際合作與無人機外交，台灣無法獨自建構供應鏈，在建構國內生態系同時，台灣積極進行全球合作，包括聯合研發、技術轉移、合作生產和採購，儘管無人系統需求廣泛，但能大規模生產的國家卻寥寥無幾，台灣在研發、OEM和量產方面優勢，使台灣成為理想的合作生產夥伴。

蕭副總統舉例今年6月出訪帛琉期間，外交部捐贈4架用於海上巡邏和救難的無人機，透過無人機國際學院和帛琉社區學院，台灣正幫助當地提升無人機操作和海上執法能力，這也展現台灣支持國際夥伴，除國防領域，台灣也樂於分享技術專長、客製化應用方案，為民用、環境與安全需求提供解決方案。