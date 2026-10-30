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賴總統：立法院預算審查若通過 明年起0到18歲月領5,000元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統30日出席「2026年度青年百億海外圓夢基金計畫高雄成果展記者會」。他說，若明年立法院預算審查順利通過，政府將從明年起實施「0到18歲成長津貼」。

賴總統重申，政府規劃0至6歲每人每月補助5,000元，由家庭領取；6至18歲期間，則由家長領取其中2,500元，另外2,500元由政府預存為成長津貼，12年共計36萬元，並以二年期定期存款利率為最低保障，投資所得全數歸孩子所有，讓孩子未來有經費可以求學、出國拓展視野或創業。

賴總統致詞提到，稍早聆聽圓夢青年的分享，深受感動，也佩服大家參與計畫，勇敢走進世界，並將成果帶回台灣。例如在環保局工作的青年出國了解空氣汙染的垂直分布狀況，未來對台灣空氣品質監測或災害防救必定大有幫助。

賴總統說，還有青年到布拉格學習無人機相關技術，有助於台灣推動無人機產業及強化國家安全。另外還有人出國交流魔術表演，高雄市是會展產業之都與藝術表演之都，如果未來能成為魔術表演之都，台灣將會是非常精彩、讓世界稱羨的國家。

賴總統表示，在聆聽分享後，他對「青年百億海外圓夢基金計畫」產生新的理解。這不僅讓年輕人追逐夢想，也是一項台灣維新計畫，如能持之以恆推動，讓更多年輕人參與，將世界的解方帶回台灣，不僅能實現個人夢想、成就專業、找到人生方向，更能為國家做出貢獻，國家也會更有力量。

賴總統感謝教育部對此計畫的用心投入，從初期規劃就相當辛苦，過程中也不斷調整。去年是計畫開始的第一年，共1,463位年輕人參與，其中弱勢家庭比例佔7%；今年則有3,073位參與，弱勢家庭比例佔14%。明年第一批預計約1,000多位，明年總共將有超過4,000位青年參與此項計畫。

賴總統指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」的前置計畫是教育平權，為了落實教育平權，他上任後推動公私立高中職免學費及私立大學學雜費補助，每年補助學生3萬5,000元，低收入戶另外增加2萬元，合計5萬5,000元；中低收入戶則另外增加1萬5,000元，合計5萬元。

他提到，過去教育部是直接補助學費，公立大學補助經費較私立大學多，然而能否考取公立大學並非僅取決於個人努力及學習能力，教育資源較少的弱勢偏鄉學生考取公立大學的機會較低。因此，政府改為直接補助學生，縮短學雜費差距。

他也說，政府持續推動「0到6歲國家一起養」、高中職免學費、私立大專校院學雜費補助，以及「0到18歲成長津貼」，確保任何家庭或偏鄉的孩子，只要想讀書都有資源。且無論是高中職或大專校院畢業，都能銜接「青年百億海外圓夢基金計畫」，這也是一項台灣維新計畫。

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