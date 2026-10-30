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立院三讀！毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

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立院三讀 毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院今天三讀修正通過「刑法」第185條之3，將毒駕致死大幅提高至7年以上有期徒刑，經有罪確定於10年內再犯致死者將處以死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。攝影唐筱恬。
立法院今天三讀修正通過「刑法」第185條之3，將毒駕致死大幅提高至7年以上有期徒刑，經有罪確定於10年內再犯致死者將處以死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。攝影唐筱恬。

為遏制毒駕案件層出不窮，立法院今天三讀修正通過國民黨團、民眾黨團共提的「刑法」第185條之3，將毒駕致死從現行的3年以上、10年以下大幅提高至7年以上有期徒刑，經有罪確定於10年內再犯致死者將處以死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。全案表決時贊成者57人，民進黨立委沈伯洋綠委未投票。

根據法務部統計，自2022年至2026年4月，地檢署偵辦酒駕、毒駕等罪且確實有犯罪嫌疑者高達15萬人，其中再犯率高達12%，而且有相當高比例只被輕罰6個月以下刑度，刑責太輕引發各界檢討。行政院卓榮泰今年6月拍板，提出刑法修正案全面加重毒駕刑責。

現行「刑法」毒駕致死處3年以上、10年以下有期徒刑，政院提出修正版本，將毒駕致死提高到5至12年有期徒刑徒刑，10年內再犯致死可處無期徒刑，不過朝野立委仍認為不足以遏制毒駕，藍白因而再提出修正動議。

立法院今天三讀通過藍白共提修正動議版本，駕駛人若被認定尿液中含有毒品，或是有其他事實足以認定施用毒品、麻醉藥品等不能安全駕駛，將處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；而毒駕致人於死得處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金；致重傷者處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

另外三讀條文還通過，毒駕者曾經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，10年內又再犯且致人於死，將處以死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；致重傷者，處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金。

全案三讀時，立法院上演表決大戰，出席者共59人、贊成者57人、反對者為民進黨立委莊瑞雄1人，這也代表民進黨參選縣市首長的民進黨立委沈伯洋、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆、何欣純、陳素月、陳瑩、劉建國、王美惠、蔡易餘等皆未投票。

沈伯洋 毒駕 綠委

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