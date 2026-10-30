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2026追加預算11月20日三讀 立院本會期延長至2027年1月底

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院長韓國瑜宣布，本會期延長至2027年1月31日止。聯合報系資料照
立法院長韓國瑜宣布，本會期延長至2027年1月31日止。聯合報系資料照

立法院30日上午舉行朝野黨團協商，針對115年度追加預算案、116年度總預算案的審議時程，以及因應年底地方選舉的議事日程調整，朝野各黨團經討論後順利達成三項重要共識。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，追加預算會盡快，將在大選前處理完。

針對各界關注的預算案進度，朝野黨團達成共識，將於11月20日（星期五）前，完成「2026年度追加預算案」的三讀程序。

此外，為求儘速且嚴謹地完成「2027年度總預算案」的審議工作，避免預算審查延宕，各黨團也同意將本會期延長至2027年1月31日止，以提供充分的審查與協商時間。

另一方面，考量11月28日（星期六）即將到來的「九合一地方選舉」，為便於朝野立委參與相關選務行程，此次協商也決定依循往例調整議事日程。自11月23日起至27日止，立法院將停開院會及各委員會。

行政院會9月3日通過2026年度追加預算案，歲出規模為新台幣6076.3億元，已送立法院審議。立法院原訂10月23日邀請行政院長卓榮泰、主計長、財政部長列席報告2026年度追加預算案，但因颱風薔琵影響，延至11月3日舉行。

追加預算 預算 總預算案

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