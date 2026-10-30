巴基斯坦領空政策急轉彎 林佳龍：凸顯台灣參與 ICAO 重要性

巴基斯坦近日一度以「一中政策」為由，拒絕台灣航空公司飛越其領空，隨後又撤回禁令、重新核發許可。外交部長林佳龍今（30）日表示，此舉可能造成國際飛航安全問題，引發各國關切，形同「損人不利己」，也破壞國際航空規則。他呼籲國際民航組織（ICAO）檢視相關情形，要求各國遵守規範，並指出此事再次凸顯台灣參與ICAO的重要性。

巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）日前表示，巴國航空部門遵循「一個中國」政策，僅允許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。不過，相關消息曝光數小時後，巴基斯坦民航局即重新核准中華航空（2610）及長榮航空（2618）於2026年10月28日至2027年3月27日期間使用其領空。

林佳龍今天出席「台灣無人機國際論壇暨無人機國際學院開幕儀式」前受訪表示，巴基斯坦先前禁止台灣民用航空公司飛越其領空，並涉及飛航情報區（FIR）資訊限制，可能造成國際飛安問題，因此引起各國關切。他也提到，巴基斯坦政府後續已取消禁制，重新發給許可。

林佳龍表示，感謝美國政府重申飛航安全最重要，商業航空決策不應受到政治脅迫。他認為，巴基斯坦的做法損人不利己，也破壞國際航空規則。

林佳龍並以賴清德總統今年4月至5月原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，專機飛航許可遭塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等國撤回為例，指出台灣在國際航空往來上曾面臨類似困難。他呼籲ICAO正視相關情形，要求各國遵守國際規範，保障飛航安全，也讓台灣能參與國際民航事務。

此外，林佳龍也談及無人機產業與國家安全。他表示，無論民用、商用或軍用，無人機的重要性已逐漸受到各界重視，外交部也支持民間合作成立台灣國際無人機學院，透過平台推動人才培訓、標準檢測與認證，並促進國際交流、展覽及商機媒合。

林佳龍指出，台灣在半導體、晶片及資通訊製造方面具備優勢，也有人工智慧應用實力，可整合相關科技打造「非紅供應鏈」，朝印太地區無人機發展樞紐的方向邁進。他也肯定學院成立過程獲得國際無人機相關協會參與，期待由產、學、研及政府共同打造台灣無人機產業發展平台。