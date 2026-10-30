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因應九合一選舉 立院11月23日至27日停開
立法院朝野黨團今天協商決定，為因應九合一地方選舉，立法院依慣例自115年的11月23日至11月27日停開院會及委員會。此外，為求儘速完成116年度總預算案審議程序，立院本會期延長會期至116年1月31日。
立法院會在立法院長韓國瑜上午10時宣布朝野協商後，直至中午12時才完成協商，並由韓國瑜宣布協商結論。
為因應九合一地方選舉，朝野黨團同意，依慣例自115年的11月23日至11月27日停開院會及委員會。
立法院本會期法定會期至12月31日止，朝野黨團決定，為求儘速完成116年度總預算案審議程序，各黨團同意本會期延長會期至116年1月31日。
朝野黨團也決議，115年度追加預算案，於115年11月20日前完成三讀程序。
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