竹北市公所4.2億標案決標率99.9％ 前機要質疑「先射箭再畫靶」

曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方竹北市公所機要秘書、現參選竹北市第一選區市民代表的張益豪，在「董事長開講」質疑，公所部分標案決標比率高達99%甚至100%，另有公園維管標案僅1家投標，讓他產生「先射箭再畫靶」疑慮。鄭朝方陣營回應，公所行政程序作業均依循法規，其他不予回應。

張益豪表示，他檢視竹北市公所相關採購資料，發現部分標案的決標金額與預算金額相當接近，平均得標成數「90%已經很高了」，但部分案件甚至接近95%、98%、99%到100%。他直言，看到這些數字，「不知道，感覺像什麼先射箭再畫靶」，認為相關資訊足以讓外界產生疑慮。

吳子嘉隨後以豆子埔公園工程為例，公布調查資料指出，「竹北市豆子埔公園新建地下停車場及公園改建工程」2025年6月9日決標，由金O福營造以4億2000萬元得標，公所表列比較金額為4億2036萬1605元，兩者僅差36萬1605元，決標比率達99.914%。

同案另有巨O營造、廣O營造及久O營造參與，其中巨O、久O報價都是4億2036萬1605元，與表列比較金額相同；廣O報價4億2036萬元，也僅低1605元。巨O因價格文件未附或不符規定未得標，另外兩家則符合資格、規格，但並非最有利標或最優勝廠商。

吳子嘉質疑，已有多家廠商參與，最後得標價格仍達99.914%，市公所應說明評選結果、金O福營造勝出原因，以及原始報價、議價及價格形成過程。

談到公園維管標案，張益豪在專訪中也直接點名千X園藝。吳子嘉詢問是否知道這家公司，張益豪表示「大部分都他做」，並說千X園藝主要負責公園維護管理。吳子嘉進一步指出，相關標案決標比率接近98%，質疑競爭情況。

依吳子嘉公布的調查資料，千X園藝共承接10件公園及植栽維管採購，總金額1億3784萬3420元，其中6件只有1家廠商投標，合計6886萬2420元。吳子嘉因此質疑，同類服務跨年度出現單一投標，市公所是否曾檢討市場參與不足，以及如何確認價格合理。

張益豪表示，從這些採購資訊來看，他認為竹北市公所「應該要接受市民的檢驗，也要接受大眾的檢驗」，更何況鄭朝方現在要問鼎新竹縣長，「你更應該親自出來講清楚」。

不過吳子嘉也強調，高決標比率或單一廠商投標，不能直接證明存在不法，重點仍是市公所應以審查、評選及議價紀錄，說明廠商如何選出、價格如何把關。