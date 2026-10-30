沈伯洋疑遭AI深偽、蔣萬安「周處除三害」惡搞海報 北檢均分案偵辦

選戰倒數，網路社群Threads流傳台北市長蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」，民進黨籍台北市長候選人沈伯洋昨也傳出疑AI深偽音檔，台北地檢署針對2案件已分案，均依違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選偵辦中。

Threads一名帳號J開頭的網友昨發布音檔，「疑似沈伯洋私下錄音流出」，內容疑似抹黑沈伯洋利用美國軍購收回扣，背景音很多雜音。對此，粉專「台灣迷因」也找到來源應該是臉書上的假帳號，備份相關資料。沈伯洋也留言表示「最近一堆造謠都是半夜發出，我們會馬上來提告」。

據悉，沈伯洋今上午已至調查局製作筆錄，台北地檢署昨也第一時間掌握相關疑似深偽訊息，今剪報分案，交由全國重大假訊息中心專責檢察官處理。

Threads上流傳惡搞電影周處除三害風格的競選海報，畫面可見台北市長蔣萬安持手槍欲把民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨台北市議員簡舒培、社民黨台北市議員苗博雅等「三害」去除。蔣萬安競選辦公室認定是不實言論，28日至松山警分局報案，警方已報請北檢指揮，北檢分案交由假訊息小組專責檢察官偵辦中。